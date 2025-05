Cruzeiro prioriza reposição no ataque após saída de Dudu

Dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço já avalia opções no mercado - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

O Cruzeiro já definiu e vai repor o ataque após saída de Dudu para o rival Atlético-MG. A comissão técnica de Leonardo Jardim, antes mesmo do acerto da saída do jogador, era a necessidade de buscar um atleta para a posição. Além disso, há outras posições que são alvo. A informação é do “ge”.

A diretoria do Cruzeiro quer um jogador com nível para brigar por vaga no time titular. Vale lembrar que não haverá um desafogo imediato no orçamento com a saída de Dudu, já que o clube pagará o acordo de rescisão de forma parcelada. O atacante recebia em torno de R$ 1,8 milhão por mês.

Antes mesmo da saída de Dudu, o técnico Leonardo Jardim já pediu contratações para o setor ofensivo. Assim, Wanderson chegou de forma emergencial para o início do Campeonato Brasileiro. Ele, afinal, era o principal concorrente de Dudu pelo lado esquerdo.

Marquinhos e o jovem Kaique Kenji também têm sido as outras alternativas para aquela faixa do campo. Afinal, Lautaro Díaz e Bolasie são utilizados omo centroavantes de mobilidade ou atuando como segundo atacante. Pelo lado direito, quem joga é o meio-campista Christian.

Outros setores no Cruzeiro

Além de atacante, o Cruzeiro também deve buscar, neste meio de ano, a reposição para a saída de Marlon rumo ao Grêmio. Além de Kaiki, a outra opção é Kauã Prates, de 17 anos, que ainda não estreou como profissional.

Leonardo Jardim, afinal, já realizou algumas improvisações realizou improvisações. Villalba foi utilizado como lateral por opção técnica, mesmo tendo Kaiki e Marlon à disposição. Diante do Vila Nova-GO, o lateral-direito William atuou do lado oposto do campo durante o segundo tempo.

