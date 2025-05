Fluminense visita sexto estádio de maior altitude da América do Sul

Na sequência da Sul-Americana, o Fluminense defende a liderança do Grupo F, porém terá pela frente uma dificuldade a mais na busca por mais três pontos. Afinal, a equipe mede forças com o San José, nesta quinta-feira (8), às 21h30, pela quarta rodada, em La Paz, na Bolívia. O duelo acontece no estádio Hernando Siles, que fez parte da campanha do título da Libertadores de 2023.

Contudo, a arena está localizada a 3.637 metros acima do nível do mar. Ela é, então, a sexta com maior altitude da América do Sul, o que causa dificuldades aos jogadores.

Historicamente, os brasileiros têm dificuldades em atuar em palcos assim, visto que a saturação do oxigênio é reduzida em cerca de 33% em relação ao nível do mar. Isso pode causar falta de ar, tontura, fadiga, entre outros sintomas.

Dessa forma, esta será a quinta vez que o Fluminense jogará neste palco na história. Até porque em 1950, entrou em campo por lá em três oportunidades, todas de maneira amistosa. Entre eles, empatou em 1 a 1 com o Ferroviário Bolívia, venceu o Bolívar por 2 a 1 e empatou com o Litoral por 2 a 2.

Em 2023, o Tricolor voltou ao estádio para enfrentar o The Strongest, em jogo da fase de grupos da Libertadores. Naquela época, Fernando Diniz poupou titulares e perdeu por 1 a 0.

Curiosidades e experiência de Renato

O Hernando Siles passou por um fator curioso em 2007. Na ocasião, a Fifa determinou que o palco não recebesse jogos internacionais, justamente por causa da altitude. Menos de um ano depois, a entidade voltou atrás e suspendeu a proibição. Em 2021, o Always Ready, da Bolívia, disputou a competição no El Alto, que tem a altitude ainda maior, acima dos 4 mil metros.

Por fim, Renato Gaúcho teve uma experiência recente no estádio, quando comandou i Grêmio em 2024. Por lá, perdeu para o The Strongest por 2 0 e reclamou da altitude.