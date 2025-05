Vídeo! Torcedor vai à loucura com suposto interesse do Manchester City em Rodrygo

Torcedor vai à loucura com suposto interesse do Manchester City em Rodrygo - (crédito: Foto: Divulgação / Real Madrid)

Da Espanha à Inglaterra, o nome de Rodrygo ganhou — ainda mais — notoriedade nos últimos dias. Isso porque os rumores de uma possível saída do Real Madrid mobilizou não só os merengues, mas, especialmente, os torcedores dos clubes interessados: Arsenal e Manchester City. Este último caso, aliás, ganhou um vídeo viral no Tik Tok inglês.

O torcedor se sustenta numa narrativa carregada de emoção e expectativa ao tratar sobre o assunto no vídeo. Com argumentos capazes de solidificar a contratação, Bradz (seu nome na plataforma), chamou atenção pelo entusiasmo inusitado com a notícia. Ele, aliás, se refere ao brasileiro como o ”melhor ala” do Real Madrid.

“Meu Deus, Rodrygo pode estar a caminho do Manchester City. O melhor ala do Madrid pode estar a caminho do City. De jeito nenhum. O ala brasileiro está sendo forçado a sair do Real já que eles estão fazendo uma grande limpeza depois de levar o Trent. Fontes confiáveis disseram que o City e o Arsenal estão interessados nele, e o Real considera vendê-lo por 100 milhões de euros. 100 milhões? O Arsenal não tem isso. Isso é bobagem para nós”, iniciou.

O vídeo destaca o cenário atual do atacante na Espanha e aponta para uma suposta insatisfação do atleta pela forte concorrência no setor ofensivo. Há, ainda, os rumores de que os merengues também preparam sua saída. “Sem falar no Marca, um dos maiores jornais da Espanha, que disse que o Real Madrid acredita que está na hora de dizer adeus a certos jogadores do time. Sei que não estão falando do Vini Jr, Bellingham ou Mbappé… ou seja… de quem será?”.

“O United também sondou ele. Mas vamos pensar quem ia querer um clube de 16º lugar? E quem ia querer um time que não ganha troféus? Mas o City, clube inglês de maior sucesso da década, ainda pode pagar seu salário insano. Nós vimos o Rodrygo deixado de lado por causa das grandes estrelas nos últimos anos. Ele sabe que sempre estará nas sombras. Venha para o City, vamos tratá-lo bem”, completou.

Vídeo

@lifeofbradz Best REBUILD of all time ???? #fyp #viral #football #futbol #soccer #realmadrid #mancity #rodrygo #premierleague #manutd #arsenal #transfer #trent ? original sound – Bradz ??

Rodrygo desperta interesse do mercado

Os principais veículos espanhóis — como Relevo e Marca, por exemplo — garantem que o Real prepara uma reformulação no elenco para próxima temporada, com nome do brasileiro incluso. Não à toa, a cúpula merengue já fixou valores à possível transferência: 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 648 milhões). As cifras são altas, mas cabem nos cofres do City.

O Manchester, contudo, teria que vencer a concorrência do Arsenal pelo atleta. Isso porque o clube londrino já teria realizado sondagens mais firmes junto à diretoria merengue. Ainda assim, o cenário reflete incerteza nesta altura da temporada. O atacante tem contrato vigente até junho de 2028 e soma números expressivos no clube: 267 partidas, 68 gols e 46 assistências.

Apesar da temporada aquém em 2024/25, com 4 gols e nove assistências em 51 partidas, o atacante coleciona marca expressivas. Por exemplo, o jovem se destaca como o terceiro brasileiro com mais gols pelo clube, atrás apenas de Vini Jr. e Ronaldo Fenômeno.

