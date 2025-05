Galvão Bueno revela acordo entre CBF e federação banida pela FIFA para amistoso

Galvão Bueno revelou no programa “Galvão e Amigos” dessa segunda-feira (5), que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, chegou a confirmar um amistoso com a Rússia para 2025. No entanto, a Rússia está banida pela FIFA desde fevereiro de 2022.

O apresentador mostrou a carta de resposta positiva de Ednaldo, em 29 de agosto do ano passado, ou seja, mais de dois anos após o banimento da Rússia.

Além disso, o presidente da CBF disponibiliza duas datas para o amistoso acontecer na Rússia, sendo ambas datas FIFA.

“O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, mais de dois anos depois, agradece e aceita levar a Seleção Brasileira pro palco da guerra, pra jogar contra um time que não é possível, porque a FIFA não permite. O Dunga disse que a FIFA avisa e informa todo mundo. A FIFA não permite, gente. E as datas que ele tá aceitando, são datas FIFA. São datas oficiais FIFA. Gente, o que é isso? Onde é que nós vamos parar?”, disse Galvão.

O banimento da Rússia aconteceu três dias após o início da guerra entre o país e a ucrânia, em fevereiro de 2022. Dessa forma, tanto a UEFA quanto a FIFA baniram a Rússia do futebol.

CBF busca técnico

A Seleção Brasileira está sem técnico há 39 dias, quando Dorival Júnior foi demitido do cargo após a derrota para a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Neste período, alguns nomes como Carlo Ancelotti e Jorge Jesus surgiram como possíveis novos treinadores. No entanto, ainda não há definição de quem vai assumir o comando. Por outro aldo, Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, afirmou que pretende definir um novo comandante até a próxima semana.

Vale ressaltar que o Brasil tem dois jogos no início de junho, contra o Equador e Paraguai, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa. A Seleção atualmente é a quarta colocada.

