TAS rejeita recursos de Léon e Alajuelense por vaga no Mundial de Clubes

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) rejeitou, nesta terça-feira (6), os recursos do Léon e do Alajuelense pleiteando uma vaga no Mundial de Clubes 2025. O time mexicano tentava alterar a decisão da Fifa que o excluía da competição por ter o mesmo dono do Pachuca. Do outro lado, a equipe da Costa Rica alegou merecer a vaga pelo ranking da Concafaf.

Desta forma, o grupo do Flamengo no torneio segue com um participante indefinido. Aliás, Chelsea e Esperánce também estão no mesmo grupo. O desejo da Fifa é realizar uma partida entre o América do México, clube de melhor colocação da Conmebol no ranking de clubes, e o Los Angeles FC, que foi vice-campeão da Concachampions vencida pelo León em 2023. O TAS diz que é a Fifa que deve definir o novo dono da vaga.

O TAS argumentou que León e Pachuca não cumpriram os regulamentos da Fifa e que as provas são insuficientes para provar o contrário. Em relação ao pedido do Alajuelense, o Tribunal disse apenas que o recurso não foi aceito e que os motivos terão divulgação em uma sentença posterior.

O TAS, aliás, analisou dois processos distintos. O primeiro foi pelo Alajuelense, que reivindicava o direto à vaga no torneio através do ranking da Concacaf, antes da exclusão do Léon. Após a decisão da Fifa, o León entrou com um recurso no Tribunal alegando que o clube tem estrutura independente, apesar de ter um dono em comum com o Pachuca, o que justificaria a manutenção da vaga na competição, segundo a defesa.

O León se manifestou após a decisão do TAS, indicando que “a sentença foi muito dura”. Do outro lado, a Alajuelense exaltou sua “atitude valente” ao denunciar clubes que têm o mesmo dono, afirmando que tal prática é danosa para o futebol.

O caso

Em março, a Fifa avaliou que León e Pachuca violavam o regulamento do Mundial. Afinal, os dois possuem o mesmo dono, o empresário Jesús Martínez Patiño. Dessa forma, a decisão foi pela exclusão do primeiro. Os clubes entraram com recursos, mas não tiveram sucesso.

Já os costa-riquenhos entraram com um recurso separado, em fevereiro, contra Léon, Pachuca e a Fifa. O Alajuelense defendia que a participação dos dois clubes mexicanos de mesmo dono iria de encontro com o regulamento e solicitava que um deles ou os dois fossem excluídos. O documento ainda pedia sua entrada no lugar do time removido.

Início do Mundial de Clubes

Enquanto não conhece o terceiro adversário no Mundial, o Flamengo já sabe as datas e horários dos dois primeiros jogos na competição, pelo Grupo D. A estreia acontece em 16 de junho, contra o Espérance de Tunis (TUN), às 22h (horário de Brasília). Já em 20/06, confronto com o Chelsea (ING), às 15h (de Brasília). Por fim, o embate com o time indefinido é em 24/06, às 22h (de Brasília).

