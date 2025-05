Julgamento de Paquetá é concluído, e veredito tem data definida

O futuro de Lucas Paquetá nos gramados já foi decidido em julgamento recém-concluído na Europa e, de acordo com a mídia local, não houve “meio-termo”. Acusado de envolvimento em irregularidades com apostas esportivas, o brasileiro do West Ham deverá ter sua sentença anunciada pela Federação Inglesa de Futebol (FA) na primeira quinzena de junho, com apenas dois caminhos viáveis: absolvição ou banimento.

Formalizada em maio de 2024, a denúncia aponta que Paquetá teria forçado cartões amarelos em quatro partidas da Premier League entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Trata-se dos confrontos contra Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth. Segundo as investigações, a abertura do processo disciplinar ocorreu a partir da realização de 60 apostas distintas — feitas por pessoas ligadas ao jogador — relacionadas à advertência do meia.

O atleta do West Ham colaborou com todas as fases da investigação no decorrer do processo. Ainda assim, a FA seguiu firme na acusação e solicitou seu banimento do futebol. Sabe-se que o veredito previsto não admitirá interpretações intermediárias, ou seja, terminará necessariamente absolvido ou banido do futebol profissional. “Não haverá meio-termo”, destacou o jornalista Fred Caldeira, da TNT Sports.

Sanções a Lucas Paquetá

Se confirmada, a punição não se limitará apenas ao futebol inglês. Isso porque a FA ainda deve recorrer à Fifa para que a sanção tenha efeito global, impedindo, por exemplo, o Flamengo em repatriá-lo. Mesmo nesse cenário, o meia poderá recorrer à própria federação inglesa e, posteriormente, à Corte Arbitral do Esporte (CAS) — instância internacional para disputas desportivas.

O carioca segue atuando pelo West Ham, embora visivelmente afetado emocionalmente. Em partida recente contra o Tottenham, o jogador chorou após receber mais um cartão amarelo e a reação gerou comoção entre torcedores e familiares. Sua esposa, Duda Fournier, fez um post nas redes sociais sobre o episódio: “Estamos há dois anos vivendo esse pesadelo e ele sempre forte. Não existe nada contra ele.”

Paquetá negou todas as acusações em seu único posicionamento público sobre o tema. “Estou extremamente surpreso e chateado com a decisão da FA de me acusar. Durante nove meses, colaborei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações possíveis. Nego categoricamente todas as acusações e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome”, afirmou o atleta revelado pelas categorias de base do Flamengo.

