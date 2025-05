Neymar treina no CT do Santos e posta foto assistindo Kings League

Nesta terça-feira (6), o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé após a derrota para o Grêmio, no domingo, pela sétima rodada do Brasileirão. Neymar, por sua vez, segue em recuperação de uma lesão e continua presente nas instalações do clube. Ele realiza atividades sob supervisão do coordenador do Cepraf, Luiz Alberto Rosan.

Durante esse período, Neymar também acompanha os jogos da Kings League, já que é presidente da equipe Fúria. Nas redes sociais, o camisa 10 demonstra entusiasmo, faz brincadeiras com a preparação do Santos e comenta os confrontos da competição de futebol 7.

“Ele dormiu fazendo gelo (risos)”, disse Neymar sobre o trabalho de fisioterapia com Luiz Alberto Rosan.

“Treinando e acompanhando meus meninos”, publicou o craque, em referência ao time da Fúria no futebol 7.

Em campo, Neymar disputou apenas duas partidas no Brasileirão e não completou os 90 minutos em nenhuma delas. Há quase um mês, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e ficou fora da maioria dos jogos do Santos no Brasileirão e na Copa do Brasil. Seu vínculo atual vai até o fim de junho, e a renovação já está sendo debatida pelas partes.

A situação do time santista é preocupante: ocupa a penúltima colocação, com apenas uma vitória e um empate em sete partidas.

