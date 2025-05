Flamego x Bahia (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Em recuperação na temporada, o Flamengo enfrenta o Bahia, nesta quarta-feira (7), às 15h, na Gávea, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A equipe comandada por Nuno Campos ocupa a sétima posição, com 13 pontos, enquanto o Tricolor de Aço soma 10 pontos, na 10ª colocação, fora da zona de classificação para próxima fase da competição nacional.

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Bahia, pela nona rodada do Brasileirão Sub-20, terá transmissão da Flamengo TV.

Como chega o Flamengo

No último jogo pelo Brasileirão, o Flamengo venceu por 2 a 0 o Internacional, também na Gávea. Com o resultado, o time entrou de vez na zona de classificação para o mata-mata. Antes disso, o time carioca,aliás, perdeu para o Grêmio por 2 a 1, no Rio Grande do Sul. A equipe de Nuno Campos busca focar nos torneios nacionais após conquista da Libertadores Sub-20. O Fla, porém, ainda não conseguiu uma sequência expressiva e acumula quatro vitórias, um empate e três derrotas na competição. Dentro de casa, o Rubro-Negro, assim, busca mais três pontos e avançar na tabela de classificação.

Como chega o Bahia

Do outro lado, o Bahia vive um início de campeonato oscilante. Os baianos têm três vitórias, um empate e quatro derrotas. Pela última rodada do Brasileirão, a equipe comandada por Rogério Ferreira empatou por 0 a 0 com o Santos. Atée o momento na competição, o Tricolor marcou 13 gols, porém sofreu 10, o que corresponde um saldo três. Este, aliás, é um dos problemas do time.

FLAMENGO x BAHIA

9ª rodada do Brasileirão Sub-20

Data-Hora: 7/5/2025 (quarta-feira), às 15h (de Brasília)

Local: Estádio da Gávea, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: Flamengo TV

FLAMENGO: Lucas Furtado; Daniel Sales, Iago, Da Mata e Gusttavo Sousa; Rauan Lucas, João Alves e Guilherme; Jorge Mora, Pedro Leão e Shola. Técnico: Nuno Campos.

BAHIA: Victor; Lucyan, Dnaiel Costa, Dodô e Daniel Lima; Sidney Duarte, Wendel Passos e Roger Gabriel; David Martins, João Coni e Gustavo Ulguim. Técnico: Rogério Ferreira.

Árbitro: Lucas Coelho Santos (RJ)

Assistentes: Fabio Ramos Franca (RJ) e Lucas Castro dos Santos (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.