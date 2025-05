Jornalista comenta reação de Paquetá ao receber cartão amarelo: ‘Muito tocado’

Uma cena na partida entre West Ham e Tottenham, no último domingo (4), chamou a atenção nas redes sociais. Durante o confronto pela Premier League, o meia Lucas Paquetá chora ao receber um cartão amarelo após uma falta.

Logo a imagem repercutiu nas redes, uma vez que o brasileiro corre risco de ser banido do futebol. Ele passou por um julgamento por envolvimento com apostas esportivas que durou três semanas, mas ainda não tem o veredito. Paquetá é investigado por má conduta.

Dessa forma, o jornalista Tiago Leifert, comentou sobre a cena em sua rede social. Ele disse que ficou tocado com o momento, mas que não conseguiu identificar o motivo do choro, se foi medo pelas críticas ou por já saber o que vai acontecer.

“Eu fiquei muito tocado com a cena do Paquetá. O Paquetá toma um cartão amarelo e cai no choro. E cara, poderia ser um milhão de coisas, não dá pra gente saber o que é. Mas a esposa dele vai na rede social e fala, ah, não tem nada contra ele, é muito difícil pra ele, ele tá aguentando o calado há muito tempo. Então assim, tem relação com a investigação, o veredito deve sair em breve. Devem esperar o fim da temporada, como eles sempre esperam pra fazer. Mas foi uma cena muito tocante, né? O Paquetá tomar um amarelo e chorar. Talvez lá eles já saibam alguma coisa do que vai acontecer. Talvez eles já tenham alguma informação que às vezes vaza. Fala, ó, tá ruim lá. Mas eu não consegui interpretar por que ele chorou. Não consegui interpretar se é porque ele fala, ah, pô, vão encher meu saco de novo, vão subir hashtag outra vez me ironizando. Ou se ele já sabe alguma coisa”, disse.

Caso Paquetá

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) investiga o meia por má conduta em quatro jogos do West Ham entre 2022 e 2023. Segundo o inquérito, o brasileiro teria forçado cartões amarelos nas partidas, todas pelo Campeonato Inglês, para beneficiar apostadores. Os jogos, por sua vez, aconteceram entre novembro de 2022 e agosto de 2023, contra Leicester, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth.

Dessa forma, as acusações da FA de 2024 afirmam que Paquetá tentou “influenciar o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas ao tentar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas”.

O técnico David Moyes, que trabalhou com o jogador no clube inglês e atualmente comanda o Everton, prestou depoimento a favor do brasileiro, de acordo com o jornal inglês “Daily Mail”.

Na ocasião da partida contra o Bouernemouth, Paquetá era alvo do Manchester City. Assim, ele teria pedido para não entrar em campo, uma vez que atrapalharia a negociação. No entanto, David Moyes explicou ao brasileiro que pretendia utilizá-lo enquanto ele continuasse sendo seu jogador. Assim, o meia aceitou atuar com a promessa de ser substituído. Porém, o meia só deixou o campo aos 49 minutos do segundo tempo, justamente após receber o cartão amarelo por tocar a mão na bola.

Assim, o meia espera provar que não poderia ter se envolvido em um esquema de apostas, uma vez que ele nem queria estar em campo.

