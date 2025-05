Fifa anuncia playoff por vaga no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes

Fifa confirma playoff decisivo por vaga no grupo do Flamengo - (crédito: Foto: Reprodução / FIFA)

A Fifa confirmou nesta terça-feira (6) que Los Angeles FC e América do México disputarão a vaga restante no grupo D do Mundial de Clubes. Com o lugar aberto na chave do Flamengo, a entidade optou por um duelo entre o vice-campeão continental em 2023 (a equipe norte-americana) e o time de maior pontuação no ranking da Concacaf que ainda não estava entre os participantes (o clube mexicano). Los Angeles e América se enfrentarão em jogo único, ainda sem data.

“A Fifa recebeu de bom grado a decisão adotada pelo TAS de recusar as apelações de Pachuca, León e Alajuelense em relação à Copa do Mundo de Clubes. Em virtude do regulamento aplicável, para determinar o time que substituirá o León na competição, a Fifa decidiu organizar uma eliminatória de jogo único entre Los Angeles FC e o Club América. O time ganhador se classificará automaticamente para Copa do Mundo de Clubes 2025 e ocupará a vaga do Club León”, disse a Fifa em comunicado.

O anúncio ocorre após o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) rejeitar os recursos do Léon e da Alajuelense pleiteando uma vaga na competição. O time mexicano buscou alterar a decisão da Fifa que o excluía da competição por ter o mesmo dono do Pachuca. Por outro lado, a equipe da Costa Rica alegava merecer a vaga pelo ranking da Concafaf. Na sentença, o TAS diz que é a Fifa que deve definir o novo dono da vaga.

Por fim, o León estava no Grupo D do Mundial de Clubes, ao lado de Flamengo, Chelsea e Esperance-TUN. Eles agora aguardam a definição sobre o novo participante. A disputa do torneio, aliás, está marcada para começar no dia 14 de junho.

