Vasco demite segurança Betinho, que agrediu torcedor

O Vasco demitiu nesta terça-feira (6) o segurança Roberto Barbosa, o Betinho, após agressão a um torcedor cruz-maltino, no último sábado (3). A demissão se dá dois dias depois do afastamento do segurança. Ele agredira um torcedor na chegada do elenco a Brasília (DF), onde o time enfrentaria o Palmeiras, no domingo (4), dia seguinte ao desembarque na capital federal.

O homem, um motoboy que não teve o nome divulgado, protestava contra o técnico interino e diretor técnico Felipe Loureiro. Foi quando Betinho pulou a grade, foi até o torcedor e desferiu uma cabeçada em seu rosto. A moto do homem caiu, enquanto ele tentava se defender do ataque do segurança, que seguiu desferindo socos. Vídeos gravados por torcedores flagraram o momento de destempero do agora ex-profissional do Vasco.

“Diante dos fatos ocorridos na noite deste sábado, no hotel onde a delegação está hospedada em Brasília, o clube informa que adotou imediatamente medidas administrativas, incluindo o afastamento do funcionário envolvido, para apuração rigorosa do caso”, manifestou-se o Vasco após o ocorrido.

O torcedor, então, contou sua versão dos fatos.

“O que rolou? Nós estávamos protestando ali contra o nosso diretor técnico, que é o Felipe, e o seu Betinho, valentão, veio contra mim e me desferiu vários socos, principalmente a cabeçada, na covardia. Vou na delegacia, vou registrar um boletim de ocorrência. E vou entrar em contato com o meu jurídico para tomar medidas”, revelou o motoboy.

Segurança já havia sido punido pelo STJD

Em 2024, Betinho já havia se envolvido em confusão. Foi durante a vitória do Vasco por 2 a 1 sobre o Athletico, pelo Brasileirão, em 26 de agosto, em São Januário. Na ocasião, ele trocou socos com jogadores da equipe paranaense após confusão dentro de campo. Ele, então, recebeu suspensão por 30 dias por parte do STJD.

