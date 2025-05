Barcelona encaminha renovação de Lamine Yamal até 2030

Desde o começo da temporada, o Barcelona tem trabalhado firme para renovar o contrato de seus principais jogadores. Já conseguiu acordos com Gavi, Pedri, Araújo, Koundé e Martínez. Mas a grande notícia veio nesta terça-feira (6). De acordo com informações da imprensa espanhola, Lamine Yamal também vai estender seu vínculo com o clube.

Apesar disso, a renovação só poderá ser oficializada quando ele completar 18 anos, o que acontece em 17 de julho de 2025, após o Mundial de Clubes da Fifa, torneio do qual o Barça não participará.

LEIA MAIS: Torcedor vai à loucura com suposto interesse do Manchester City em Rodrygo

Yamal assinou seu primeiro contrato profissional em 2022, mas, por ser menor de idade, o vínculo era de no máximo três anos, como determina a Fifa. Em 2023, ele renovou por mais um ano, estendendo o contrato até o fim da próxima temporada.

O jornal espanhol ‘Sport’ revelou detalhes do novo acordo, cujo objetivo é segurar a maior joia da La Masia desde Lionel Messi. O contrato valerá até 2030, ou seja, por cinco anos.

Mesmo com somente 17 anos, Yamal já atingiu uma marca impressionante: 100 jogos pelo time principal do Barcelona, com 23 gols, 28 assistências e três títulos conquistados (LaLiga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha). Nesta temporada, ele é titular absoluto e está muito perto de disputar a final da Liga dos Campeões, sonhando com a conquista da tríplice coroa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.