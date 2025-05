Ancelotti deixará Real Madrid após clássico e vai assumir a Seleção, diz jornal

O técnico Carlo Ancelotti anunciará a sua saída do Real Madrid depois do clássico contra o Barcelona, pela La Liga 2024/25. A intenção do treinador e do clube é divulgar essa decisão até quarta-feira. Assim, o italiano vai se apresentar à Seleção Brasileira para os jogos da Data Fifa de junho. As informações foram do site “The Athletic” e jornal “Marca”.

De acordo com o jornal “Marca”, o anúncio acontecerá entre os jogos contra Barcelona (domingo) e Mallorca (quarta-feira), pelo Campeonato Espanhol. Ainda segundo o jornal espanhol, a separação é de “mútuo acordo”, em “boa sintonia”.

Além disso, “Marca” e “The Athletic” afirmam que o destino de Carlo Ancelotti será a Seleção Brasileira. Ambos os veículos jornalísticos dizem que já há um acordo entre o treinador italiano e a CBF, faltando detalhes para a conclusão da negociação.

A separação entre técnico e clube foi apressada por causa das datas da seleção brasileira. O Brasil precisa anunciar os convocados antes de 18 de maio, e a entidade quer que a lista tenha a “assinatura” do novo treinador.

No entanto, a situação de Ednaldo Rodrigues na CBF volta a ficar indefinida. O STF vai analisar nos próximos dias um pedido de afastamento imediato do atual mandatário. A CBF emitiu nota sobre o tema nesta terça-feira e reiterou seu “compromisso com a transparência, a legalidade e a boa-fé em todas as suas ações e decisões institucionais”.

Prazo para novo técnico

A CBF, aliás, pretende definir o novo técnico da seleção brasileira até a semana que vem. O diretor de seleções da confederação brasileira, Rodrigo Caetano, afirmou a posição na última segunda-feira. A convocação para os jogos contra Equador e Paraguai precisa de envio à Fifa no máximo até 18 de maio.

O próximo jogo da Seleção será no dia 5 de junho, contra o Equador, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. O Brasil está em quarto lugar na tabela de classificação, com 21 pontos.

