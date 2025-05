Grêmio confirma lesão muscular de Edenilson na coxa direita

O Grêmio comunicou que exames de imagem constataram que Edenilson sofreu uma contusão muscular leve na coxa direita. Assim, o jogador, que se tornou titular durante a temporada, ficará um curto período sem ter condições de atuar. Segundo o portal “Gaúcha ZH”, ele será ausência nos dois próximos jogos. Portanto, o prazo para retorno é o embate decisivo contra o Godoy Cruz, pela quinta rodada do Grupo D, da Sul-Americana.

Edenilson sentiu um incômodo muscular na coxa direita durante a primeira etapa da vitória por 1 a 0 sobre o Santos. Inclusive, o meio-campista precisou de substituição no intervalo e deu lugar a Alysson Edward. Pela boa atuação, a tendência é de que o jovem atacante ganhe a primeira oportunidade como titular no próximo compromisso.

O meia será desfalque no confronto diante do Atlético Grau, nesta quarta-feira (07/05), no Peru, pela Sul-Americana. Além do duelo contra o Bragantino, pela oitava rodada do Brasileirão, no próximo sábado (10).

Confira a nota do Grêmio

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o volante Edenilson foi substituído relatando desconforto muscular durante a vitória do último domingo, contra o Santos. Após a realização de exames de imagem, foi constatada lesão grau I-b do bíceps femoral da coxa direita.

O atleta já está em tratamento para recuperação.

Segunda baixa do Grêmio no meio de campo

Neste cenário, Edenilson se torna a segunda ausência no setor criativo do Tricolor gaúcho pelo desgaste oriundo da maratona exaustiva de jogos, em um curto intervalo de tempo. Antes dele, o volante Villasanti já havia sofrido um problema muscular, mas na coxa esquerda. O clube confirmou a lesão do paraguaio, no último sábado (03).

Os dois se tornaram motivos de preocupação para o Grêmio, pois engataram sequências de partidas como titulares, exatamente pelo desgaste físico. O Tricolor gaúcho enfrenta o Atlético Grau, em Lima, no Peru, nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, pela quarta rodada do Grupo D da Sul-Americana.

Atualmente, o Grêmio é o segundo colocado, com sete pontos, o mesmo do líder Godoy Cruz. Ou seja, um triunfo fora de casa pode ser essencial para assumir a primeira posição. Caso o concorrente argentino tropece na rodada.

