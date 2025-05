Funcionária destaca elo familiar com Neymar e Bruna Biancardi

Bruna Biancardi e Neymar estão passando uns dias juntos após rumores de uma nova crise. A influencer desembarcou dos Estados Unidos na última semana e o jogador comemorou o retorno da noiva e da filha Mavie, de um ano e sete meses, nas redes sociais.

Jonia Fraiba, funcionária do jogador, também fez uma publicação em sua rede social com o casal e a primogênita. Ela exaltou a convivência com Bruna e Neymar.

“Família é onde o coração encontra paz. Que sorte a minha de viver momentos assim com vocês! Gratidão infinita por cada sorriso, cada abraço e cada instantes juntos”, escreveu a funcionária na legenda.

Bruna e Mavie passaram uma semana nos Estados Unidos para fazer o enxoval de Mel, segunda filha do casal, e também para apresentar a Disney para a primogênita. Mãe e filha viajaram com um grupo apenas de mulheres, entre elas a irmã e madrasta de Neymar, Rafaella Santos e Mariane Bernardi, respectivamente, além da mãe e irmã de Bruna, Telma Fonseca e Bianca.

A viagem aconteceu na semana seguinte de uma nova lesão de Neymar, que pode ter causado um novo desconforto na relação, uma vez que, segundo o Portal LeoDias, o jogador não teria gostado que Bruna manteve as comemorações de Páscoa dias após ele ter se machucado.

Neymar se recupera de lesão

Com a família por perto, Neymar segue em recuperação de uma lesão na coxa esquerda. Essa é a segunda que o jogador passa desde o seu retorno para o Santos, em janeiro.

Aliás, de acordo com o “Uol”, o jogador está se empenhando para voltar o quanto antes aos gramados. Dessa forma, ele passa até 11 horas por dia no CT Rei Pelé e tem trabalhado por dois períodos em vários dias da semana. O tratamento é considerado satisfatório pela comissão técnica e também nos bastidores do Santos.

Durante a sua passagem pelo Peixe, Neymar entrou em campo apenas nove vezes, entre reserva e titular. Assim, marcou três gols e contribuiu com três assistências. Ele tem contrato até o fim do próximo mês, mas existe a possibilidade de renovação.

