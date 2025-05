STJD suspende Miguelito, do América-MG, preventivamente por caso de injúria racial

O meia Miguelito, do América-MG, recebeu uma suspensão preventiva do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após cometer injúria racial contra Allano, do Operário-PR. O episódio aconteceu no último domingo (4), durante a sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em Ponta Grossa-PR.

Dois dias depois, o presidente do STJD, Luís Otávio Veríssimo Teixeira, acatou o pedido de punição e determinou a suspensão imediata. Com isso, Miguelito, que atua pelo América-MG por empréstimo do Santos, ficará fora dos gramados até o julgamento. Segundo Teixeira, “a suspensão preventiva, neste momento…”.

Durante o primeiro tempo da partida entre Operário-PR e América-MG, Miguelito se envolveu em uma confusão após uma disputa de bola. Enquanto os jogadores aguardavam a cobrança de uma falta lateral, ele se virou para o atacante do time paranaense e o insultou. Allano reagiu imediatamente, acompanhado por Jacy, também do Operário, que estava próximo da jogada.

Aliás, logo em seguida, os jogadores relataram o caso ao árbitro da partida. Apesar do incidente, o Operário-PR venceu o confronto por 1 a 0.

Contudo, as autoridades enquadraram Miguelito no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de casos de injúria racial. A pena pode chegar a 10 jogos de suspensão e multa de até R$ 100 mil.

Ainda no domingo, os envolvidos seguiram para a delegacia. A polícia prendeu Miguelito em flagrante pelo crime previsto na Lei nº 7.716/89. Conforme o boletim de ocorrência, ele teria chamado o adversário de “Preto do c***”. As autoridades liberaram o jogador na segunda-feira, após ele pernoitar preso.

