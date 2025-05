Atlético-MG x Vasco (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético-MG receberá o Vasco nesta quarta-feira (7), em jogo válido pela nona rodada do Brasileirão Sub-20. Em 17º, o Galo já não vence há quatro partidas e começa a se distanciar no G-8; grupo dois oito que avançam às quartas de final. O Cruz-Maltino, por outro lado, vem em nono e quer adentrar o grupo dos oito primeiros. A bola rola às 16h (de Brasília), no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

Como chega o Atlético-MG

O Atlético-MG não vem bem das pernas no Brasileirão Sub-20. Isso porque vem de quatro jogos sem vencer, além de só ter triunfado em uma das oito partidas até aqui. Dessa forma, surge na humilde 17ª posição, uma acima da zona do rebaixamento, com sete pontos.

A equipe do técnico Leandro Zago vem de empate contra o Cruzeiro (1 a 1); derrota para o Corinthians (3 a 2), empate com o Botafogo (2 a 2) e novo revés, desta vez para o São Paulo (2 a 1).

Continuam fora de combate os atacantes Louback (lesão no joelho esquerdo), João Rafael (lesão no joelho direito) e Geovane (lesão no músculo posterior da coxa direita).

Como chega o Vasco

O Vasco também tem desfalques. Afinal, vários jogadores viajaram com o elenco principal para a Venezuela, onde o time enfrenta o Puerto Cabello (VEN), pela Sul-Americana. São os casos do goleiro Phillipe Gabriel, dos zagueiros Lyncon e Luiz Gustavo, além do meia Lukas Zuccarello. O próprio técnico Matheus Curopos viajou com a delegação, já que ele está ajudando o técnico interino Felipe Loureiro nas atividades da equipe profissional. França Jr., então, irá para seu terceiro jogo à frente do time sub-20.

O Cruz-Maltino vem de dois empates consecutivos em 1 a 1 contra o Botafogo: primeiro, pelo Brasileirão Sub-20. Depois, pela Copa Rio da categoria. No torneio nacional, o time surge na nona posição, detendo o melhor ataque da competição, com 19 gols. Em caso de vitória pode, enfim, entrar no G-8 do torneio. A equipe tem 11 pontos, enquanto o São Paulo, time que abre o grupo dos oito primeiros, possui 12.

Atlético-MG x Vasco

Brasileirão Sub-20 – 9ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 07/05/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Pedro Cobra; Vitor Gabriel, Dudu, Renan e Pedro Oliveira; Kauan Guilherme e Eric; Lucas Souza, Pascini, Alisson Souza e Cauã Soares. Técnico: Leandro Zago

VASCO: Marcão; Paulinho, Wallace, Wanison e Avellar; Ramon Rique, Euder e Igor Toledo (Lócio); Bruno Lopes, Juninho e GB. Técnico: França Jr.

Árbitro: Antônio Márcio Teixeira da Silva (MG)

Auxiliares: Pablo Almeida da Costa (MG) e Augusto Magno de Ramos (MG)

Onde assistir: GaloTV (YouTube)

