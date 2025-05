Em má fase, presidente do Santos faz reunião com torcidas organizadas

Organizadas do Santos fazem reunião com presidente - (crédito: Foto: reprodução instagram)

O Santos continua bastante pressionado por resultados, principalmente no Brasileirão, onde ocupa a zona de rebaixamento e preocupa seus torcedores. Diante disso, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, reuniu-se nesta terça-feira (6) com integrantes de duas torcidas organizadas na universidade da família do dirigente.

Desse modo, o encontro ocorreu durante a cerimônia de abertura dos Jogos da Unisanta, tradicional competição esportiva da Universidade Santa Cecília, que pertence à família Teixeira. Ao ser chamado no evento, o presidente foi vaiado e xingado pelos estudantes presentes.

Na reunião, Marcelo Teixeira conversou com membros da Sangue Jovem e da Bonde do Braço Fino (BBF). A Torcida Jovem, embora também tenha sido convidada, não compareceu, mas participará de outro encontro com o presidente ainda nesta semana.

Por sua vez, o assessor da presidência, Junior Bozzella, registrou a reunião e publicou imagens nas redes sociais. A intenção da conversa foi expor a situação atual do Santos e apresentar alternativas para melhorar o desempenho da equipe na temporada. Do lado dos torcedores, a cobrança por resultados dominou a pauta do encontro.

Os torcedores acreditam que a chegada de Cleber Xavier pode representar uma virada positiva. No entanto, ele ainda não venceu sob o comando do Peixe. Empatou com o CRB na Vila Belmiro, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e perdeu para o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão. Com somente quatro pontos conquistados em 21 possíveis, o time ocupa a penúltima colocação na tabela.

