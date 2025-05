Flamengo tentará dois reforços para o ataque no segundo semestre

Filipe Luís quer um jogador de drible e com velocidade no Flamengo - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo está próximo de oficializar a contratação do volante Jorginho e tem interesse em contratar João Félix. No entanto, o clube não deve parar por aí e deseja a contratação de reforços para o ataque. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro acredita que existe uma carência no elenco para jogadores que atuem nas pontas.

A diretoria compreendeu que no elenco atual não há nenhum jogador com as características que Filipe Luís deseja para um ponta: drible e velocidade. Com isso, dois nomes, que ainda não tiveram suas identidades reveladas serão buscados.

Além do setor ofensivo, o Flamengo também pode contratar um lateral-dirieto. Afinal, Wesley, de 21 anos, está em alta e uma venda para o futebol europeu pode ocorrer. Caso, a transferência aconteça, o Rubro-Negro vai buscar uma reposição. A expectativa do Rubro-Negro é vender o jovem por quase 40 milhões de euros (R$ 259 milhões).

O Flamengo definiu um valor de 25 milhões de euros (R$ 166,3 milhões) em contratações. O clube até o momento gastou 7 milhões de euros (R$ 43,5 milhões) para contratar Juninho, além das luvas para Danilo e Gonzalo Plata.

