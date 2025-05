Grêmio faz publicações e menciona problemas na Arena

Nesta terça-feira (6), o Grêmio publicou em suas redes sociais um comunicado com diversas reclamações sobre o funcionamento de seu estádio. A maioria das críticas se dirige à Arena Porto-Alegrense, empresa que administra o estádio.

Desse modo, o clube iniciou o texto afirmando: “São episódios que vêm se reiterando ao longo dessa difícil relação com a Arena, sobre os quais a gestão tem o dever de se pronunciar”.

VEJA: Joia surpreende e briga por vaga de titular no Grêmio

O Grêmio, portanto, apontou como principais problemas as dificuldades para comprar ingressos e a exigência do uso de biometria, tecnologia cada vez mais comum nos acessos aos estádios brasileiros.

Aliás, o clube também declarou que cumpre rigorosamente todas as obrigações contratuais assumidas no negócio olímpico/Arena. No entanto, os torcedores enfrentam, ano após ano, uma má prestação de serviços. A Arena, inaugurada em 2013, tornou-se a casa do Tricolor gaúcho após o fechamento do Estádio Olímpico, onde o clube construiu grande parte de sua história.

A construtora OAS prevê 20 anos de exploração comercial da Arena, até 2033. Contudo, a Arena Porto-Alegrense controla toda a operação em dias de jogos e eventos, como shows, além de ficar com as receitas geradas nessas ocasiões.

Confira um trecho da nota oficial do Grêmio

“O Grêmio manifesta sua inconformidade com os fatos ocorridos na Arena antes e durante o jogo do último domingo. São episódios que vêm se reiterando ao longo dessa difícil relação com a Arena, sobre os quais a gestão tem o dever de se pronunciar, enquanto fiel representante do torcedor do Grêmio.

Não é admissível que nosso torcedor enfrente qualquer dificuldade para a aquisição de ingressos — seja permanecendo longos períodos em filas virtuais, seja esbarrando em frustradas tentativas de identificação facial.

Essas questões estão sob responsabilidade da Arena Porto-Alegrense, empresa que administra o estádio, e que não consegue solucionar os problemas do sistema de vendas. Mesmo com público reduzido — na maioria devido à política de preços imposta unilateralmente pela Arena —, novamente se formaram filas imensas para acessar o estádio, eliminando o conforto prometido ao torcedor.”

Grêmio manifesta inconformidade com problemas na operação da Arena Não é admissível que nosso torcedor enfrente dificuldades relacionadas ao estádio O Grêmio manifesta sua inconformidade com os fatos ocorridos na Arena antes e durante o jogo do último domingo. São episódios que… pic.twitter.com/5eskZBPZ1s — Grêmio FBPA (@Gremio) May 6, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook