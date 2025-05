Atlético provoca Cruzeiro em anúncio da contratação de Dudu

Dudu em comemoração com camisa do Atlético Mineiro - (crédito: Divulgação / CAM)

Além disso, o Atlético fez uma outra publicação provocativa. Antes do anúncio, usou as iniciais “VSF”. Apesar de parecer uma ofensa, é a abreviação de ‘Vem Ser Feliz’.

Assim, no anúncio do meia-atacante, o Galo usou uma foto de Dudu comemorando um gol contra o Cruzeiro em 2019, mas com a camisa do Atlético. Na época, portanto, ele defendia o Palmeiras e o gol acabou rebaixando a raposa para a Série B.

No entanto, a postagem fez referência a polêmica entre Dudu e Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ao rebater a mandatária do Verdão durante uma troca de farpas em que tiveram após deixar a equipe, o jogador, em tom ofensivo, fez uma publicação e no final, usou uma sigla em letras maiúsculas: “VTNC”.

A briga entre os dois foi parar na Justiça e, no processo, o advogado do atacante respondeu que as iniciais se referiam à seguinte frase: “Vim Trabalhar No Cruzeiro”.

Dudu no Atlético

Dudu chega no Atlético após uma breve passagem pelo Cruzeiro, clube em que iniciou sua carreira. Após virar opção no banco de reservas da equipe de Leonardo Jardim, o jogador deu uma declaração se mostrando insatisfeito de não ser titular. Dessa forma, ficou de fora do confronto seguinte – no caso, contra o Vasco.

A partir daí, as partes começaram a negociar uma rescisão e chegaram a um acordo na última semana, após o meia-atacante abrir mão de 75% do valor da rescisão.

Além do Atlético, o Grêmio também havia demonstrado interesse em contar com o jogador. No entanto, o Galo levou a melhor e fechou com o jogador até dezembro de 2027.

Enquanto recebia R$ 1,8 milhão mensais no clube celeste, o atacante deve ter vencimentos em torno de R$ 900 mil no Atlético. Esse valor é semelhante ao de Júnior Santos, Rony, Bernard e Scarpa.