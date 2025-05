Corinthians x América de Cali, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta terça-feira (6), o Corinthians enfrenta o América de Cali, da Colômbia, na Neo Química Arena, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida é decisiva para as pretensões do Timão, que ainda sonha com a classificação. Somente a vitória mantém vivas as chances de avançar à próxima fase.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, vai acompanhar a peleja, ao vivo, a partir de 20h. Elder Vieira narra, com comentários de Rodrigo Seraphim e reportagens de Luiz Gaspar.

