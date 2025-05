Jogador do Cruzeiro expõe desejo em virar sócio de Casimiro Miguel

Gabigol foi protagonista não apenas em campo, já que foi o autor da vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo, nos acréscimos. Isso porque em entrevista ao programa “Tempo de Bola” da Cazé TV, o jogador expôs que há a possibilidade de se tornar sócio do streamer Casimiro Miguel. No caso, os amigos conversam sobre se tornarem donos de um time na Kings League.

“Já estou sabendo aí, Cazé, que a gente pode virar presidente de um time”, frisou o atacante do Cruzeiro.

Posteriormente, o influenciador tentou despistar.

“Lá vem. Vamos falar disso depois. Pelo amor de Deus. Tá vendo como é? Mó pressão. Vamos arrumar isso aí depois, argumentou Casimiro.

Na sequência, o centroavante da Raposa fez uma brincadeira envolvendo um dos trunfos que as equipes da Kings League podem utilizar.

“E se tiver pênalti do presidente, quem vai bater é o Cazé”, ressaltou Gabigol em tom de descontração.

O streamer manteve o tom de discurso do amigo, mas não quis assumir a responsabilidade em resolver tal momento decisivo.

“Aí você está de sacanagem. Eu que vou bater? Tá de brincadeira. Não vou dar esse gostinho para a imprensa. Eu sou contra ela (risos). Vão me chamar de ‘acima do peso’. Vão me cornetar”, concluiu Casimiro.

Centroavante do Cruzeiro pode ser outro profissional a virar presidente da modalidade

Caso o plano de Gabigol e do influenciador se concretize, o atacante do Raposa será o segundo jogador profissional a ter participação direta na Kings League. Afinal, Neymar integra o grupo de presidentes de clubes da competição. No caso, o camisa 10 do Santos é um dos donos da Fúria.

O que é a Kings League

A Kings League é uma liga de futebol Society, ou seja, cada time normalmente atua com sete jogadores em campo. O ex-jogador espanhol Gerard Piqué não criou uma competição dentro do padrão. Isso porque buscou inovar, além de mesclar com entretenimento.

O regulamento do torneio conta com diversas modalidades dentro da mesma partida. Alguns exemplos são um contra um, dois contra dois, gol a gol. Assim como cartas especiais que as equipes podem usar para obter vantagens. No caso, gol que vale dois, exclusão de um jogador do time adversário, entre outros. A competição já alcançou repercussão mundial e a versão brasileira do torneio vai contar com dez times.

