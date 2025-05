Fluminense pode garantir classificação na Sul-Americana já nesta rodada

Líder do Grupo F, com sete pontos após três jogos, o Fluminense tem a chance de garantir vaga matemática na próxima fase da Sul-Americana nesta quinta-feira (8), ao enfrentar o GV San José (BOL), em La Paz, pela quarta rodada – a primeira do returno. Saiba, então, quais as combinações de resultados o Flu precisa para garantir ao menos a segunda posição da chave.

Caso o Tricolor vença seu compromisso, às 21h30 (de Brasília) de quinta, chegaria aos dez pontos e encaminharia a classificação. Com apenas um ponto até o momento, o San José praticamente daria adeus em caso de derrota em casa. No outro jogo da rodada, o Once Caldas (COL) – segundo, com seis pontos – recebe o Union Española (CHL) – terceiro, com dois -, nesta quarta-feira (7).

Dessa forma, caso haja empate no duelo em questão, o Fluminense garantiria a segunda posição se vencer na altitude de La Paz. Isso porque o Union só poderia chegar a nove. Mesmo com tal tropeço, o Once Caldas chegaria aos sete pontos e ainda poderia ultrapassar o Fluminense nas duas rodadas finais – os times se enfrentam na sexta rodada. Outro resultado que ajudaria o Tricolor seria vitória do Once Caldas, o que basicamente eliminaria o time chileno.

Ou seja: o Flu ainda não pode garantir matematicamente a vaga como líder do grupo, mas pode assegurar a segunda posição. Lembrando que somente quem terminar em primeiro lugar avança direto às oitavas de final da Sul-Americana. Os oito segundos colocados disputam play-off com os oito times que terminarem em terceiro em seus grupos da Libertadores.

