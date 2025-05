Palmeiras sofre punição por gesto racista de torcedor em jogo da Libertadores

O Palmeiras recebeu uma multa em 50 mil dólares (R$ 286 mil) por conta dos gestos de cunho racista realizados por um torcedor do clube. O caso aconteceu em direção a um camarote com representantes do Cerro Porteño, do Paraguai, no jogo entre as equipes, no Allianz Parque, pela Libertadores, dia 9 de abril.

O clube vai acatar a decisão da Conmebol e cobrará na Justiça o valor do torcedor. O clube o identificou no dia seguinte ao ato, o excluiu do Avanti e o baniu de jogos no Allianz Parque.

A multa ao Palmeiras foi a mesma que o próprio Cerro Porteño recebeu depois do ato racista de sua torcida contra Luighi, em jogo da Libertadores sub-20. No entanto, neste caso, não houve a identificação de quem realizou os gestos.

Nota do Palmeiras sobre o caso no Allianz Parque

Por meio de nota, o clube informou que, com o auxílio do sistema de biometria facial e das câmeras de vigilância do Allianz Parque, trabalha para identificar o homem que fez os gestos. Assim que concluir o processo, vai bloqueá-lo da plataforma de compra de ingressos e excluí-lo do programa Avanti caso ele seja sócio-torcedor.

O clube também registrará Boletim de Ocorrência para garantir a apuração completa do caso. O Palmeiras emitiu nota informando que não tolera condutas preconceituosas, especialmente em sua casa, e continuará empenhado em eliminar dos estádios sul-americanos toda e qualquer forma de discriminação.

Manifestações

Antes da partida, em suma, torcedores do Palmeiras espalharam cartazes pela região do Allianz Parque com mensagens como “Conmebol racista” e “Racismo não! Estamos atentos”.

Durante o jogo, por fim, a torcida palmeirense também entoou cânticos como “racismo é crime, não é provocação”.

