Palmeiras encerra preparação e deve ter mudanças contra o Cerro Porteño

O Palmeiras encerrou nesta terça-feira (6) a preparação para o duelo contra o Cerro Porteño na próxima quarta, às 21h30 (de Brasília), em Assunção, no Paraguai. O elenco treinou na Academia de Futebol, e Abel Ferreira pode promover mudanças na equipe titular para poupar jogadores por conta da desgastante maratona de jogos.

O trabalho desta terça teve a participação do atacante Bruno Rodrigues, que segue em transição entre as partes física e técnica. Marcos Rocha seguiu o processo de recuperação de sua lesão e treinou mais uma vez com o elenco. O único desfalque foi o zagueiro Micael.

Assim, os atletas estiveram em campo para uma atividade técnica com ênfase em simulações táticas. Na reta final, os jogadores participaram de um descontraído recreativo.

O Alviverde pode ir a campo com a seguinte escalação: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque.

A delegação embarca ainda nesta terça para Assunção para o duelo contra o Cerro Porteño. O voo fretado do Palmeiras deve chegar à capital paraguaia por volta das 22h (de Brasília).

