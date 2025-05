Inter de Milão vence o Barcelona na prorrogação e vai à final da Champions

A Inter de Milão está na final da Champions. Em mais um jogo espetacular, os italianos venceram o Barcelona por 4 a 3, de virada, na prorrogação. Em casa, a Inter dominou o primeiro tempo e abriu uma vantagem de 2 a 0 com gols de Lautaro Martínez e Çalhanoglu, de pênalti. No entanto, o Barça buscou a virada na segunda etapa com gols de Eric García, Dani Olmo e Raphinha, que igualou o recorde de participações em gols que pertencia a Cristiano Ronaldo em uma única edição de Champions. Porém, o gol salvador de Acerbi, nos acréscimos, forçou a prorrogação. No tempo extra, Frattesi brilhou e confirmou a vitória no San Siro.

Em um confronto histórico, Inter de Milão e Barcelona igualaram a semifinal com maior número de gols da história da Champions, empatado com Liverpool x Roma, em 2017/18, com 13 gols no placar agregado.

Além disso, com o gol marcado nesta quarta-feira, Raphinha chegou a 21 participações em gols nesta edição da Champions e igualou o feito de CR7 em 2013/14. Ao mesmo tempo, o atacante chegou aos mesmos 13 gols marcados por Guirassy, do Borussia Dortmund, e é um dos artilheiros da maior competição de clubes do futebol europeu.

Dessa maneira, a Inter de Milão espera o vencedor de PSG x Arsenal para saber quem será o adversário na final da Champions, marcada para o próximo dia 31 de maio, na Allianz Arena, em Munique. Os parisienses venceram o primeiro confronto por 1 a 0, em Londres, e contam com a vantagem do empate.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi todo da Inter de Milão, que levou uma grande vantagem para o vestiário. Isto porque os italianos aproveitaram o fator casa e dominaram o jogo. Com marcação forte e muita velocidade pelas laterais, a Inter travou o ataque dos espanhóis. Yamal foi bem marcado por Dimarco, e Raphinha mal tocou na bola, sempre cercado por Dumfries. Dessa maneira, a Inter abriu o placar aos 20 minutos, com Lautaro Martínez, que aproveitou boa assistência de Dumfries. Na reta final da primeira etapa, Lautaro foi derrubado na área por Cubarsí. Após revisar o lance no VAR, o árbitro marcou pênalti. Çalhanoglu bateu com categoria e fez 2 a 0 para a Inter.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Barcelona mudou a postura e buscou a reação. Dessa maneira, logo aos oito minutos, em cruzamento de Gerard Martín, Eric surpreendeu e bateu de primeira para diminuir o placar. Aos 11, foi a vez do goleiro Sommer fazer uma das maiores defesas desta edição da Champions e evitar o segundo gol do Barça. No entanto, em outro cruzamento Gerard Martín, Dani Olmo apareceu livre atrás da zaga italiana e empatou o jogo aos 14 minutos.

A torcida italiana levou outro susto quando o árbitro marcou pênalti de Mkhitaryan em Lamine Yamal, mas, com auxílio do VAR, a penalidade foi corrigida por uma falta a centímetros da linha da grande área. Ao mesmo tempo, a Inter fez alterações para tentar equilibrar o jogo e conseguiu segurar um pouco a pressão do Barcelona. No entanto, o goleiro Sommer seguiu como destaque do jogo com grandes defesas. Até que, aos 41 minutos, Raphinha aproveitou rebote de Sommer e virou o jogo para o Barcelona. Yamal ainda acertou a trave aos 47.

Porém, somente um minuto depois do susto, quando o resultado parecia definido, e muitos torcedores da Inter choravam no San Siro, Gerard Marín não conseguiu fazer um corte na entrada da área, Dumfries cruzou na medida para Acerbi, que recolocou o empate no placar e forçou a prorrogação.

Prorrogação e vitória da Inter

No tempo extra, debaixo de forte chuva em Milão, as equipes sentiram a parte física e o ritmo diminuiu. Porém, a partida ainda preservou grandes emoções. Assim, aos oito minutos da primeira etapa, Thuram fez ótima jogada pelo lado direito, tocou para Taremi, que fez a parede e rolou para Frattesi, que finalizou no canto e recolocou a Inter em vantagem.

Na segunda etapa, Lewandowski desperdiçou uma grande oportunidade de cabeça. Após grande jogada de Lamine Yamal, o polonês errou a cabeçada na pequena área. Na sequência, Frattesi quase marcou o segundo na prorrogação e Szczesny fez uma grande defesa. Por fim, o Barça respondeu com duas finalizações de Yamal. Mas, Sommer fez outras belas intervenções para segurar a vitória.

Inter de Milão 4×3 Barcelona

Semifinal da Champions – (jogo da volta)

Data e horário: terça-feira, 06/05/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA).

Inter de Milão: Sommer; Bisseck (Darmian, aos 25′ do 2t), Acerbi e Bastoni; Dumfries (De Vrij, aos 2′ do 2t [P]), Barella, Çalhanoglu (Zielinski, aos 33′ do 2t), Mkhitaryan (Frattesi, aos 33′ do 2t) e Dimarco (Carlos Augusto, aos 9′ do 2t); Lautaro Martínez (Taremi, aos 25′ do 2t) e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

Barcelona: Szczesny; Éric Garcia (Héctor Fort, aos 7′ 1t [P]), Cubarsí (Pau Victor, no intervalo [P]), Iñígo Martinez (Ronald Araújo, aos 30′ do 2t) e Gerard Martín; De Jong, Pedri (Gavi, no intervalo [P]) e Dani Olmo (Fermín López, aos 37′ do 2t); Lamine Yamal, Ferrán Torres (Lewandowski, aos 45′ do 2t) e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.

Gols: Lautaro Martínez, aos 20′ do 1t (1-0); Çalhanoglu, aos 45′ do 1t (2-0); Eric García, aos 8′ do 2t (2-1); Dani Olmo, aos 14′ do 2t (2-2); Raphinha, aos 41′ do 2t (2-3); Acerbi, aos 47′ do 2t (3-3). Frattesi, aos 8′ do 1t[P] (4-3).

Árbitro: Szymon Marciniak (POL).

Auxiliares: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL).

VAR: Dennis Higler (HOL).

Cartões amarelos: Çalhanoglu, Mkhitaryan, Acerbi, Carlos Augusto (INT); Iñigo Martínez, Hansi Flick, Pau Victor (BAR).

