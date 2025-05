Ronaldo Fenômeno é visto embriagado e causa revolta na Espanha

Torcida do Real Valladolid protestou contra gestão de Ronaldo Fenômeno no último jogo da equipe - (crédito: Foto: Fábio Figueiredo/Cruzeiro)

A relação entre Ronaldo Fenômeno e a torcida do Real Valladolid se torna gradativamente conflitante. Isso porque os fãs da equipe consideram que o presidente novamente abandonou o clube em outra temporada, que acabou em rebaixamento na LaLiga. As partes tiveram novo momento de turbulência, já que o ex-atacante foi visto embriagado ao deixar um restaurante na Espanha.

O episódio teve rápida repercussão, pois ocorreu poucas horas depois da derrota do Real Valladolid para o Barcelona, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. A insatisfação da torcida se explica porque Ronaldo Fenômeno não acompanhou a partida no estádio Nuevo José Zorrilla.

Este es el actual presidente y máximo accionista del Real Valladolid; difunden este video en redes presuntamente del día de ayer mientras el club de su propiedad hacía historia a esas horas al perder 8 partidos seguidos por primera vez en sus casi 100 años. Este es su legado y lo… pic.twitter.com/RJAl77EKi4 — Federación de Peñas del Real Valladolid (@fdprvalladolid) May 4, 2025

Na verdade, o ex-jogador só foi visto presente em uma partida da equipe espanhola, na primeira rodada de La Liga, quando enfrentou o Espanyol. A Federação das Torcidas Organizadas do Real Valladolid foi o perfil que publicou o registro em que o presidente parecia estar bêbado. No momento em que deixava um restaurante famoso em Madri, o ex-jogador demonstrou dificuldades em descer as escadas. Inclusive, necessitou da ajuda de seus acompanhantes da equipe de segurança.

O Real Valladolid teve a confirmação, de forma antecipada, do seu rebaixamento. Assim, no embate contra o Barcelona, a torcida atirou notas falsas de 500 euros com o rosto de Ronaldo Fenômeno, como forma de protesto contra a atual gestão.

Ronaldo Fenômeno é proprietário do Valladolid há seis anos

O ex-atacante tornou-se proprietário do Real Valladolid em 2018, quando adquiriu 51% das ações do clube por 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 151 milhões na cotação da época). Atualmente, Ronaldo já possui 82,77% de participações do clube. A última proposta que Fenômeno recebeu pelo clube espanhol foi em maio, da construtora Inexo.

A empresa tem sede exatamente em Valladolid e apresentou uma investida de 28,7 milhões de euros (quase R$ 154 milhões na cotação atual) por 66% das ações do agora empresário brasileiro. Aliás, o Valladolid voltou a se valorizar no mercado, já que conquistou o acesso à elite do futebol espanhol. Isso depois de uma temporada na Segunda Divisão local. Mesmo com a venda da SAF do Cruzeiro para Pedro Lourenço, no final de abril, Ronaldo segue com um patrimônio valioso.

