Puerto Cabello (VEN) x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora de Puerto Cabello (VEN) e Vasco duelarem pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. É nesta quarta-feira (7), às 19h (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela. O Cruz-Maltino, em crise e com técnico interino, busca reencontrar o caminho das vitórias e, assim, se aproximar da classificação rumo às oitavas de final. Vamos ver como chegam os rivais.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN pela TV fechada e Disney+ pelo streaming.

Como chega o Puerto Cabello

Após seu último compromisso pela Sul-Americana, em derrota por 1 a 0 para o Melgar, fora de casa, o Puerto Cabello realizou mais duas partidas. Venceu a Portuguesa (2 a 1) e perdeu em casa para o Deportivo Táchira pelo mesmo placar, em jogos válidos pela Liga Venezuelana. Esta derrota, porém, já valia pelo quadrangular final do Apertura. A equipe do técnico Vasco Faísca terminou a fase regular em quinto, avançando, dessa forma, ao Grupo B do quadrangular.

Já na Sul-Americana, o time venezuelano surge apenas na lanterna do Grupo G, com um ponto. Foi em empate com o Lanús (ARG), pela primeira rodada. No primeiro turno, em jogo em São Januário, o time saiu com derrota por 1 a 0 (gol de Vegetti). Assim, caso ainda sonhe com a passagem de fase, precisa obrigatoriamente vencer o Vasco. O técnico Faísca, aliás, poderá utilizar força máxima para o confronto.

Como chega o Vasco

O Vasco chega em crise para o duelo na Venezuela. Afinal, já não vence há seis jogos somando todas as competições e ainda não tem técnico confirmado, ainda que Fernando Diniz esteja perto. De toda forma, o time deve receber reforços para este compromisso.

Coutinho e Vegetti, poupados em derrota para o Palmeiras, no último domingo (4), voltam à escalação titular. Por outro lado, há desfalque: Lucas Freitas, que sofreu lesão na fáscia plantar no primeiro tempo contra o Alviverde, já até voltou ao Rio de Janeiro. Assim, o jovem Luiz Gustavo entra em seu lugar. Loide Augusto sentiu desconforto muscular, mas seguiu com o elenco, podendo surgir como opção no banco.

O Vasco aparece na na segunda posição do Grupo G, com cinco pontos. É a mesma pontuação do líder Lanús, mas os argentinos possuem melhor saldo: 3 a 1. Se vencer o jogo, o Cruz-Maltino chegaria aos oito pontos e ficaria mais perto da vaga.

PUERTO CABELLO (VEN) x VASCO

Sul-Americana 2025 – 4ª rodada

Local: Estádio Misael Delgado, em Valência (VEN)

Data e horário: quarta-feira, 07/05/2025, às 19h (de Brasília)

PUERTO CABELLO (VEN): Herrera; Mangana, Injai, Gonzalez e Linares; Cedeno, Contreras, Meza Dani, Awudu e Guerrero; Manzambi. Técnico: Vasco Faísca.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Garré, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Felipe Loureiro (interino).

Árbitro: José Mendez (PAR)

Assistentes: Milciades Saldívar (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

VAR: Franklin Congo (EQU)

Onde assistir: ESPN e Disney+

