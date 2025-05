CBF se manifesta após pedido de afastamento de Ednaldo Rodrigues

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se pronunciou, nesta terça-feira (6/5), após a deputada Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) o afastamento imediato de Ednaldo Rodrigues da presidência da entidade.

A CBF reiterou o compromisso com a transparência, a legalidade e a boa-fé em todas as ações e decisões institucionais. A entidade, aliás, ainda afirma que não teve acesso ao laudo pericial utilizado para questionar o processo.

Ainda sobre o pedido, a CBF, aliás, reforçou que o acordo foi dentro da legalidade, que confia na Justiça Brasileira e permanece à disposição para esclarecer as dúvidas sobre o caso.

Nota da CBF

“A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reitera seu compromisso com a transparência, a legalidade e a boa-fé em todas as suas ações e decisões institucionais.

Diante das recentes notícias veiculadas na imprensa sobre suposto vício de vontade em assinatura constante do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceu a legitimidade da eleição do presidente Ednaldo Rodrigues, a CBF esclarece que ainda não teve acesso formal ao referido laudo pericial, supostamente asssinado por perito particular, que está sendo utilizado de forma midiática e precipitada, em verdadeira espetacularização que atende a interesses nada republicanos e aparentemente questionado por terceiros absolutamente estranhos ao processo.

A CBF enfatiza que todos os atos relacionados foram dentro da legalidade e com a participação de representantes devidamente legitimados. O processo foi legítimo e teve acordo homologado.

É absolutamente inverdade que esse processo tenha reaberto a pedido de uma parlamentar.

A CBF confia plenamente na Justiça brasileira e permanece à disposição das autoridades competentes para esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente surjam. A entidade segue focada em sua missão de promover o futebol brasileiro com seriedade, profissionalismo e respeito às instituições e com absoluta tranquilidade de que todos os princípios de boa gestão e de probidade são diuturnamente respeitados.”

Supremo Tribunal Federal

O STF, por sua vez, marcou para o dia 28 de maio a retomada do julgamento do processo que envolve diretamente o mandato de Ednaldo. Anteriormente, o ministro Flávio Dino havia pedido vista dos autos, o que suspendeu o andamento da ação no plenário da Corte. A nova denúncia, contudo, introduz um elemento adicional que poderá impactar o debate jurídico e político sobre a liderança da principal entidade do futebol brasileiro.

