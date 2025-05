Atlético Grau x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio enfrenta o Atlético Grau, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, às 21h30 (de Brasília), nesta quarta-feira (07). O duelo pela quarta rodada do Grupo D da Sul-Americana é visto como essencial para as duas equipes. Até porque o resultado positivo pode permitir ao Imortal assumir a liderança. Para o adversário peruano possibilita se manter vivo na competição.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do Paramount+ no streaming.

Como chega o Atlético Grau

O time peruano vive crise, já que não vence há oito partidas levando em consideração o campeonato nacional e a Copa Sul-Americana. Inclusive, em seu último compromisso, sofreu derrota por 3 a 0 para o Sport Huancayo. Assim, a torcida do Atlético Grau expôs sua insatisfação com o momento e pediu a demissão da atual comissão técnica.

Uma vitória sobre o Imortal possibilita a equipe peruana a manter esperanças de que consiga avançar de fase na Sul-Americana. Isso porque chegaria aos quatro pontos e os gaúchos estacionariam nos sete.

Como chega o Grêmio

O Tricolor conquistou o primeiro resultado positivo na “era Mano Menezes” ao triunfar sobre o Santos por 1 a 0, no último domingo (4). Com isso, deu fim a um jejum de seis partidas sem vencer. O embate contra o Atlético Grau, mesmo fora de casa, é visto como primordial para o Grêmio. Até porque pode possibilitar ultrapassar o Godoy Cruz, atualmente líder do Grupo D. Ou até mesmo permanecer na cola do concorrente argentino, já que ambos os times têm a mesma pontuação. O técnico Mano Menezes não terá à disposição Edenilson, que sofreu lesão muscular na coxa direita.

Com isso, o atacante Alysson Edward provavelmente ganhará sua primeira chance como titular. Villasanti continua como desfalque por um problema muscular na coxa esquerda. O comandante ainda tem dúvida na zaga entre Kannemann e Wagner Leonardo. Haverá mudanças em ambas as laterais, pois Lucas Esteves retorna ao time titular. Afinal, Marlon não pode atuar nesta fase da competição, pois já a disputou pelo Cruzeiro.

Igor Serrote provavelmente estará estre os 11 iniciais na direita. Até porque a comissão técnica decidiu poupar João Pedro, que nem sequer está entre os relacionados. Braithwaite também não estará à disposição. Com isso, Arezo deve ser o seu substituto no ataque.

ATLÉTICO GRAU-PER X GRÊMIO

4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana

Data e horário: 06/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

ATLÉTICO GRAU (PER): Álvarez; Rojas, Franco, Tapia e Rodas; Herrera, Solís, Garcias e Bandiera; Álvarez e Sandoval. Técnico: Ángel Comizzo.

GRÊMIO: Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo (Kannemann) e Lucas Esteves; Camilo e Cuéllar; Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Arezo. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: José Burgos (URU)

Auxiliares: Nicoloas Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

