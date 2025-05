Fluminense x São Paulo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Na abertura da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, um duelo de tricolores promete fortes emoções na briga por uma vaga no G8 da competição. Afinal, Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 15h, no estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ).

Dessa forma, os donos da casa seguem com 8 pontos, na 15ª colocação, e tentam dar um salto na tabela para encostar no G8, zona de classificação para a próxima fase. Por outro lado, estão somente um ponto à frente do rival Botafogo, o primeiro a ocupar a zona de rebaixamento. Assim o oitavo colocado é justamente a equipe paulista, que soma 12 pontos, um a mais que o Vasco, no momento.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (7) terá a transmissão da FluTV.

Como chega o Fluminense

O Tricolor de Laranjeiras tenta ter uma boa regularidade na competição, mas voltou a perder na rodada anterior, diante do Juventude, fora de casa. Agora, procura fazer valer o fator casa para conquistar os três pontos e reagir na tabela, já que não triunfa no Rio de Janeiro desde a estreia contra o Atlético-MG. Vale lembrar que o Flu foi o primeiro campeão da história do campeonato, em 2015.

Como chega o São Paulo

A equipe são-paulina é a atual campeã da Copa do Brasil Sub-20 e da Copa São Paulo de Futebol Júnior e está em busca do título inédito do Brasileiro da categoria. Após vencer a Copinha em janeiro, muitos dos destaques do time subiram para o profissional, o que deixa lacunas. Por fim, o técnico Allan Barcellos busca encontrar uma espinha dorsal e vem de triunfo sobre o Galo.

Fluminense x São Paulo

Brasileirão Sub-20 – 9ª rodada

Data e horário: 07/05/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Marcelo Vieira, em Duque de Caxias (RJ).

Fluminense: Gustavo Felix; Júlio Fidelis, Gorgulho, Gustavo Cintra e Miguel Sampaio; Dohmann, Fabinho e Matheus Pedro; Arthur Henrique, Kelwin e Keven Samuel. Técnico: Felipe Canavan

São Paulo: João Pedro; Maik, Igão, Lucas Loss e Guilherme Reis; Andrade, Guilherme Batista e Pedro Ferreira; Matheus Ferreira, Paulinho e Djhordney. Técnico: Allan Barcellos

Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes (RJ)

Assistentes: Juan Motta Cidri (RJ) e Gabriel Bernardo Duarte (RJ)

