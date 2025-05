Mushuc Runa x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Na lanterna do Grupo E e sem vitórias na Sul-Americana, o Cruzeira visita o líder Mushuc Runa nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do torneio. Enquanto a Raposa ainda não somou pontos, o time equatoriano está 100%, somando nove.

No primeiro jogo entre as equipes, no Mineirão, pela segunda rodada da competição continental, a Raposa perdeu por 2 a 1. Agora, portanto, precisa recuperar o resultado no Estádio Olímpico de Riobamba. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão do serviço de streaming Paramount+.

Como chega o Mushuc Runa

Vivendo um momento histórico em sua curta trajetória no futebol, o Mushuc Runa supreendeu e venceu todos os jogos até o momento da fase de grupos da Sul-Americana – contra, Palestino, Cruzeiro e Union Santa Fe. No último confronto, aliás, aplicou um placar de 3 a 0 mesmo com um jogador expulso no início do segundo tempo.

Com isso, aparece na liderança do Grupo E, com nove pontos, e vai em busca de mais uma vitória para encaminhar a classificação para a próxima fase do torneio continental. Para a partida, o técnico Éver Almeida não poderá contar com o zagueiro Bentaberry, expulso na última rodada.

Como chega o Cruzeiro

Em situação crítica, o Cabuloso ainda não sabe o que é vencer na Sula. A última derrota no torneio, aliás, foi para o Palestino, por 2 a 1, no Chile. Depois do revés, engatou três vitórias consecutivas no cenário nacional – sobre Vasco, Vila Nova e Flamengo. Mas vai encarar uma altitude de 2.754 metros no Equador, o que pode dificultar o desempenho da equipe brasileira.

Para o confronto importante e que pode definir o futuro do time de Leonardo Jardim na competição, o técnico não poderá contar com Gabigol, Villalba e Christian. O atacante apresentou dores musculares nas coxas, o zagueiro será preservado devido ao desgaste dos últimos jogos e, por fim, o volante passará por uma cirurgia ortodôntica. O zagueiro João Marcelo e o volante Matheus Henrique seguem fora. Mas Dinenno, poupado da última partida, estará à disposição.

MUSHUC RUNA X CRUZEIRO

4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana

Data e horário: 07/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Riobamba, Riobamba (EQU)

MUSHUC RUNA: Formento; Quintero, Quiñones e Haquín; Orejuela, Arce, Tapiero e Gracia; Caicedo, Angulo e Penilla. Técnico: Ever Hugo Almeida

CRUZEIRO: Cássio; Fagner, Fabricio Bruno, Kauã Prates e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Roberto Pérez (PER)

Auxiliares: Cotrina Villanueva (PER) e Pablo Luyo (PER)

VAR: Michael Espinoza (PER)

