Cerro Porteño x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras coloca seus 100% de aproveitamento na Libertadores em jogo, nesta quarta-feira (07/5). Afinal, o Verdão encara o Cerro Porteño, no Paraguai, às 21h30, pela quarta rodada da fase de grupos da competição continental. O time de Abel Ferreira venceu as três partidas aqui no torneio e lidera o grupo G com nove pontos. Já os paraguaios estão na segunda colocação, com quatro pontos somados, mas podem ser ultrapassados em caso de tropeço em casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, da ESPN e do Disney+.

Como chega o Cerro Porteño

Jogando em casa, o Cerro Porteño tenta dar o troco pela derrota sofrida no Allianz Parque. Aliás, a situação do time na Libertadores é positiva. Afinal, ocupa a vice-liderança do Grupo G e, caso vença o Palmeiras nesta quarta, deixará a briga pela vaga nas oitavas em aberto para as rodadas finais. No entanto, o desempenho no Campeonato Paraguaio é mais modesto, já que está em quarto lugar, oito pontos atrás do líder Libertad. Assim, o cenário sugere uma escalação mais próxima da força máxima para encarar o Verdão.

No departamento médico, o goleiro Javier Talavera, o zagueiro Rodrigo Melgarejo e o lateral-esquerdo Luis Vargas seguem fora e praticamente descartados para o duelo. Já Gastón Giménez e Jorge Morel treinaram com o grupo, mas ainda estão em transição física e devem ser opções no banco. A principal dúvida está na zaga: Abel Luciatti sofreu um trauma lombar na liga local e será reavaliado. Por fim, no ataque, a tendência é de que Juan Iturbe e Cecílio Domínguez formem a dupla titular.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras vive um bom momento às vésperas do confronto, já que assumiu a liderança do Brasileirão. Contudo, o embate contra os paraguaios carrega uma tensão a mais. Afinal, o Cerro Porteño está no caminho do Verdão pela terceira vez nos últimos sete anos de disputa da Libertadores, o que reforça o histórico recente entre as equipes. Além disso, será a primeira vez que o Alviverde volta ao Paraguai, após o caso de racismo do garoto Luighi. Vale lembrar, que o clube já sofreu outros ataques racistas do mesmo adversário em anos anteriores.

Na escalação, a principal novidade para o duelo fora de casa deve ser o retorno de Marcos Rocha, que treinou normalmente ao longo da semana. No meio, Emiliano Martínez e Aníbal Moreno disputam vaga na proteção da zaga. Por fim, Vitor Roque, que desencantou contra o Vasco, deve seguir no time titular.

CERRO PORTEÑO X PALMEIRAS

4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Data e horário: 07/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio La Nueva Olla, em Assunção (PAR)

CERRO PORTEÑO: Gatito Fernández; Alan Benítez, Matías Pérez, Gustavo Velázquez e Lucas Quintana (Guillermo Benítez); Wílder Viera; Piris da Motta, Federico Carrizo e Jonathan Torres; Juan Iturbe e Cecílio Domínguez. Técnico: Diego Martínez.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Richard Ríos, Estêvão, Felipe Anderson e Facundo Torres; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook