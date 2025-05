Eric García critica arbitragem após eliminação do Barcelona na Champions

Eric García marcou o primeiro gol do Barcelona no jogo de volta da semifinal - (crédito: Foto: Dan Mullan/Getty Images)

Inter de Milão e Barcelona protagonizaram um dos duelos mais emocionantes da história da Champions. No fim, melhor para os italianos, que venceram por 4 a 3 e garantiram vaga na final, eliminando os catalães da competição. Após o jogo, Eric García, autor do primeiro gol do Barça, falou com frustração e fez críticas à arbitragem do polonês Szymon Marciniak.

“Não sei o que acontece neste estádio. Já joguei aqui três vezes e, por um motivo ou outro, as coisas nunca saem a nosso favor. Todo mundo lembra do que aconteceu da última vez que esse árbitro apitou um jogo nosso aqui. Mesmo assim, temos que nos orgulhar da nossa torcida e do time. Muitos não acreditavam na gente, diziam que era um ano de transição — e olha o que conseguimos fazer”, disse o zagueiro.

Além disso, ele também destacou a boa atuação do time no segundo tempo, que chegou a buscar a virada.

“O futebol é feito de erros. Fomos muito melhores na segunda etapa e mostramos o quanto essa equipe é forte. Mas, na prorrogação, eles aproveitaram bem as chances na área e dificultaram para a gente. Superamos muitas expectativas. Dessa forma, o time sai mais forte hoje, mesmo com a eliminação”, concluiu Eric García.

