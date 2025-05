Central Córdoba x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Pressionado por vitória, o Flamengo visita o Central Córdoba nesta quarta-feira (7), às 21h30, no Estádio Único Madre de Ciudades, na cidade de Santiago del Estero, na Argentina, pela quarta rodada do grupo C da Libetadores. A equipe rubro-negra ocupa a terceira colocação, com quatro pontos, e precisa de um triunfo para seguir com chances de avançar. Do outro lado, os argentinos estão na liderança, com sete pontos. Uma vitória, assim, facilita as rodadas finais para os hermanos.

Onde assistir

A partida entre Central Córdoba e Flamengo, pela quarta rodada do grupo C da Libertadores, aliás, terá transmissão da Globo e do Paramount+.

Como chega o Central Córdoba

O Central Córdoba vive um momento de frustração no cenário nacional e a empolgação no torneio continental. No fim de semana, o técnico Omar de Felippe, afinal, optou por escalar uma equipe alternativa no Campeonato Argentino e acabou eliminado da Apertura.

A estratégia, no entanto, foi clara: preservar os principais jogadores de olho na Copa Libertadores. A prioridade é total na competição sul-americana, onde o clube de Córdoba surpreende com duas vitórias em três jogos e lidera o Grupo C. A equipe, aliás, derrotou o Flamengo no Maracanã e pode ser tornar a pedra do sapato da equipe brasileira.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o Flamengo vai à Argentina precisando vencer para não se complicar. O Rubro-Negro, aliás, deve repetir a escalação que superou o Cruzeiro no Mineirão. No entanto, Filipe luís ganhou novas preocupações no departamento médico. Everton Cebolinha sentiu um incômodo na panturrilha esquerda e, portanto, não vai para a partida. Além dele, Plata segue fora por edema ósseo no joelho direito.

A derrota para o Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão, marcou o primeiro revés do Flamengo no Campeonato Brasileiro. A partida ganhou contornos simbólicos com o gol de Gabriel Barbosa, no seu primeiro encontro com o ex-clube. O Rubro-Negro mantém a confiança no trabalho de Felipe Luís e mira uma resposta imediata na Libertadores.

CENTRAL CÓRDOBA x FLAMENGO

4ª rodada do Grupo C da Libertadores

Data-Hora: 7/5/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero (ARG)

Onde assistir: Globo e Paramount+

CENTRAL CÓRDOBA: Aguerre; Martínez, Mansilla, Casermeiro e Marchi; Cristóforo e Glaby; Zalazar, Verón e Alfonso; Fúnez. Técnico: Omar De Felippe.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira), Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)

Assistentes: Jose Retamal e Marcia Castillo (Ambos Chile)

VAR: Benjamin Saravia (CHI)

