Al-Hilal quer Bruno Fernandes e prepara oferta milionária

Nas últimas cinco temporadas, Bruno Fernandes sempre contribuiu com, no mínimo, 10 gols e 10 assistências - (crédito: Foto: Gareth Copley/Getty Images)

Bruno Fernandes é um dos grandes destaques do Manchester United na temporada, com 19 gols e 16 assistências em 52 jogos. Mesmo com contrato até 2027 (e opção de renovação por mais um ano), o português pode ser alvo de uma grande transferência na próxima janela. Segundo o jornalista Fabrizio Romano e a imprensa da Arábia Saudita, o Al-Hilal tem interesse na contratação do meia. O clube, que recentemente demitiu Jorge Jesus, estaria disposto a atender às exigências salariais de Bruno e só depois iniciaria negociações formais com o United. Porém, até o momento, não houve contato direto entre os clubes.

De acordo com informações divulgadas pelo ‘Daily Mail’ e o portal ‘GIVEMESPORT’, o Al-Hilal quer contratar uma estrela antes do Mundial de Clubes, que acontece em junho, e estaria preparado para fazer uma proposta recorde. Algumas fontes sauditas indicam que Bruno Fernandes teria uma cláusula que permitiria sua saída por cerca de 70 milhões de euros, mas pessoas próximas ao Manchester United negam essa possibilidade.

As mesmas fontes afirmam que o clube de Riad já fez uma proposta oficial ao jogador: um contrato de três anos, com salário entre 75 e 94 milhões de euros por temporada. Bruno, que hoje recebe cerca de 440 mil euros por semana no United, ainda não respondeu.

Aos 30 anos, Bruno Fernandes está em sua sexta temporada no Manchester United. Ele já teria deixado claro que deseja continuar na Europa, pelo menos até a Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, o desafio do Al-Hilal será convencê-lo a mudar de ideia.

