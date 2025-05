Laterais recolocam o Botafogo na disputa por vaga nas oitavas

Vitinho dá um toquinho por cima do goleiro rival. Gol do Botafogo! - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Venceu e não convenceu nem um pouco. Era um jogo acessível. Mas, na base do abafa, o Botafogo venceu o Carabobo por 2 a 1, nesta terça-feira (6), no Estádio Misael Delgado, em Valência (VEN), pela quarta rodada do Grupo A desta edição da Copa Libertadores. Vitinho e Cuiabano foram os heróis.

O Botafogo soma quatro pontos e está em terceiro. Só fica à frente do próprio time grená, com apenas um. O Estudiantes tem seis, e a Universidad de Chile sete. Ambos se enfrentam nesta quarta-feira (7), em Santiago. Na sequência, porém, argentinos e chilenos visitam o Estádio Nilton Santos. Ou seja, o Mais Tradicional só depende dele para estar nas oitavas de final.

Botafogo tem mais sorte que juízo

Um Botafogo lento, sem intensidade e acéfalo na criação se apresentou em Valência. Na defesa, espaços de sobra para os jogadores do Carabobo. Para sorte do time alvinegro, o adversário, tecnicamente, era muito ruim. Os venezuelanos chegavam com frequência e definiam muito mal as jogadas. Em contrapartida, o Glorioso achou um gol. Cuiabano arriscou de fora da área. O goleiro Bruera soltou nos pés de Vitinho, que, com um leve toque, o superou. Uma vitória parcial que caiu do céu para o Mais Tradicional. O desempenho foi extremamente sofrível.

Carabobo assusta, e Botafogo só acorda no fim

A frase é feita, mas serve para definir o segundo tempo. Assim, o Carabobo começou a gostar do jogo, elevou sua posse de bola e passou, acredite se quiser, a mandar nas ações diante do atual campeão da Libertadores. A partir daí, a equipe venezuelana passou a centrar bolas na área. Uma hora deu certo. A defesa do Botafogo dormiu no ponto, e Aponte não quis nem saber. Chutou de qualquer jeito e quase furou a rede. Empate merecido. Porém, na base do abafa, o Glorioso voltou a ficar na frente. Cuiabano colocou lá dentro, aproveitando, aliás, que o oponente havia desperdiçado a virada.

CARABOBO 1×2 BOTAFOGO

Libertadores: Quarta rodada do Grupo D

Data e hora: 6/5/2025

Local: Estádio Misael Delgado, em Valência (VEN)

Gols: Vitinho, 23’/1ºT (0-1); Aponte, 30’/2ºT (1-1); Cuiabano, 46’/2ºT (1-2)

CARABOBO: Bruera; Guaramato, Rodríguez, Aponte e Pernía; Pérez (Ramos, 21’/2ºT), Núñez e González; Cañozales, Berrios e Tortoleto (Londoño, 28’/2ºT). Técnico: Diego Merino

BOTAFOGO: John, Vitinho (Ponte, 23’/2ºT), Jair, David Ricardo e Telles (Allan, 34’/2ºT); Gregore e Freitas (Nathan, 34’/2ºT); Jeffinho ( (Elias, 43’/2ºT), Cuiabano, Rwan (Artur, 23’/2ºT) e Jesus. Técnico: Renato Paiva

Árbitro: Carlos Paul Benítez (PAR)

Auxiliares: Miclíades Saldívar (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

VAR: Franklin Congo (EQU)

Cartão Amarelo: González (CAR); Rwan, David Ricardo (BOT)

Cartão Vermelho:

