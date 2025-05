Vitinho valoriza vitória fora de casa, mas cobra: ‘Poderíamos fazer muito mais’

Vitinho abriu o caminho da vitória do Botafogo sobre o Carabobo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Um dos destaques da partida, Vitinho abriu o caminho da importante vitória do Botafogo sobre o Carabobo por 2 a 1, nesta terça-feira (6), pela quarta rodada da Libertadores, na Venezuela. Os donos da casa chegaram a empatar o jogo, e Cuiabano definiu a vitória.

Com o resultado, o Glorioso embolou o Grupo A. Na terceira colocação da chave, tem os mesmos seis pontos que o Estudiantes, que ainda joga na rodada e ocupa a segunda posição. Somando sete, o Universidad de Chile é líder e, por fim, o Carabobo amarga a lanterna com apenas um.

Após a partida, Vitinho comentou sobre a importância do triunfo para o Botafogo, mas destacou que a equipe poderia ter feito mais. O atleta ainda destacou os dois confrontos da fase de grupos do torneio que serão em casa. Encara o Estudiantes na próxima quarta-feira (14) e Universidad de Chile no dia 27 de maio.

“Sabemos do potencial do adversário que tivemos hoje, mas a vitória é importante e temos dois jogos agora dentro de casa para buscar a classificação. É dar os parabéns para a equipe, a gente sai daqui sabendo que poderíamos fazer muito mais, mas a vitória é muito importante para a gente”, analisou.

“Sabemos que poderíamos ter feito um jogo melhor, mas o mais importante é a vitória e vamos agora buscar a classificação em casa”, finalizou Vitinho em entrevista para o canal ESPN.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.