Bahia x Nacional-URU: onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia e Nacional-URU se enfrentam nesta quarta-feira, 7/5, pela 4ª rodada do Grupo F da Libertadores.

O jogo será na Fonte Nova, às 19h (horário de Brasília). O Nacional é um titã sul-americano. Mas a equipe vai mal na competição. Afinal, tem apenas um ponto e está na lanterna. Já o Bahia, que desde 1989 não disputava a Libertadores, faz ótima campanha e lidera com 7 pontos. Além disso, se vencer, poderá até assegurar a classificação antecipada, ainda antes da última rodada — caso o Internacional-RS vença o Atlético Nacional na quinta-feira,no outro jogo do grupo.

No turno os times se enfrentaram, no Uruguai, e o Bahia levou a melhor, vencendo por 1 a 0.

Onde assistir

O canal Paramount transmite a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Bahia

O técnico Rogério Ceni não deve fazer alterações na base da equipe que vem se encaixando nas últimas rodadas. Caso ocorra alguma mudança, seria no ataque, já que William José e Lucho Rodríguez disputam a mesma posição. Erick Pulga, que no jogo em Montevidéu fez o gol que definiu o 1 a 0 sobre o Nacional, segue no 11.

Para o atacante Cauly, que concedeu coletiva na vespéra do duelo com o Nacional, o rival pode estar na lanterna na Libertadores. Mas vive um momento de alta.Assim, vai buscar a forra da derrota em casa no jogo do turno.

“Vai ser um jogo de altíssimo nível. Já jogamos lá contra eles e sabemos que é uma equipe muito difícil de se jogar. Serão duas equipes vivendo bom momento. Mas vamos manter essa pegada, essa confiança, para sair com três pontos”, disse.

Como chega o Nacional-URU

O Nacional está muito focado, no momento, no Campeonato Uruguaio, que entra em sua última rodada no fim de semana. A equipe ocupa o segundo lugar e luta pelo título contra o líder Liverpool (29 a 28 pontos). Ainda assim, sabe que o jogo contra o Bahia é de vida ou morte — como lanterna do grupo, se perder, estará praticamente eliminado.

Para este jogo em Salvador, o técnico Pablo Peirano segue sem o atacante Gonzalo Carneiro machucado. Assim, nada indica mudanças e o comandante deve repetir a base que vem de goleada no Campeonato Uruguaio (4 a 0 sobre o Cerro).

BAHIA x NACIONAL-URU

Libertadores – 4ª rodada do Grupo F

Data e horário: Quarta-feira, 7/5, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Cauly, Lucho Rodríguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni

NACIONAL-URU: Mejía; Rodríguez, Coates, Millán e Báez; Oliva, Boggio, Villalba e Recoba; Petit e Vargas.

Técnico: Pablo Peirano

Árbitro: Yael Falcon (ARG)

Auxiliares: Pablo Gonzalez e Sebastian Rainieri (ambos ARG)

VAR: Nicolas Lamilina (ARG)

