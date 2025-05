Zubeldía celebra vitória e destaca valor da Libertadores para o São Paulo

Zubeldía comemora gol do São Paulo com os jogadores - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol)

Após a grande vitória do São Paulo sobre o Alianza Lima por 2 a 0, nesta terça-feira (6), pela quarta rodada da Libertadores, o técnico Zubeldía destacou a mentalidade forte da equipe. O comandante, aliás, usou André Silva, que marcou os dois gols do Tricolor no jogo, como exemplo.

“Acho que o que está acontecendo com o André e com muitos jogadores também, é que estão tendo uma mentalidade consistente. Por que falo isso? Porque no último jogo percebi ele e o Ferreira um pouco mal pelo pênalti, e eles hoje fizeram um jogo muito bom. Isso mostra que a mentalidade da equipe está sendo firme, sabemos onde queremos ir, e isso é para todos. Estamos todos alinhados pelos objetivos”, disse.

Com o resultado, o São Paulo de Zubeldía encerrou a campanha como visitante com 100% de aproveitamento. Foram três vitórias em três jogos fora de casa. Portanto, na liderança com folga do Grupo D, o Soberano está muito próximo das oitavas da Libertadores.

“Eles devem estar muito contentes agora (os torcedores), porque sabem da importância da Libertadores. O Brasileirão é uma maratona. O Brasil é um país muito grande, muda a temperatura, são equipes de quartas de final da Libertadores. Imagine como é difícil. E Libertadores jogamos contra os melhores representantes de outros países, mas estamos acostumados com times difíceis, porque jogamos contra times difíceis a cada três dias. E no Brasileiro tivemos méritos para ganhar algumas partidas nos empates que tivemos”, comentou.

Zubeldía destaca a importância da Libertadores para o São Paulo

“Acho que fizeram um bom trabalho estratégico e com a bola tivemos melhores momentos, piores momentos, mas fizemos o futebol que sentimos. Campo aberto, com espaço, trabalhando por dentro em alguma situação, com Alves, Marcos… Esse é o nosso futebol. Se estou feliz? Estou muito feliz pelo São Paulo, porque a Copa Libertadores para nós significa algo importante. É importante ter agora dez pontos. Vamos pouco a pouco avançando”, analisou Zubeldía.

