Raphinha vai às lágrimas após eliminação do Barcelona e é consolado por companheiros

A eliminação do Barcelona na semifinal da Champions foi marcante tanto para torcedores quanto para jogadores e comissão técnioca. O brasileiro Raphinha não segurou o choro após a derrota por 4 a 3, na prorrogação, para a Inter de Milão nesta terça-feira (6). O atacante, inclusive, precisou ser consolado por seus companheiros.

Em sua melhor temporada na carreira, Raphinha tinha a expectativa de que uma possível conquista do principal torneio europeu seria decisiva para o sonho da Bola de Ouro. Ele foi o responsável pelo gol que colocou o time catalão em vantagem parcial de 3 a 2 no San Siro, aos 42 minutos do segundo tempo.

A Inter, contudo, empatou aos 48′ com Acerbi. No tempo extra, Frattesi anotou o gol que classificou os italianos para a final marcada para na cidade alemã de Munique.

A equipe de Milão aguarda o vencedor da outra semifinal para saber quem será o seu adversário na decisão. PSG e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (7), em Paris. Na ida, os franceses triunfaram por 1 a 0 em Londres.

