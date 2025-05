Após vitória do Botafogo, Paiva analisa cobranças: ‘O que me preocupa é o interior’

Após a vitória do Botafogo por 2 a 1 sobre o Carabobo, nesta terça-feira (6), pela quarta rodada da Libertadores, na Venezuela, o técnico Renato Paiva analisou o duelo. O treinador disse que foi um jogo difícil, mas destacou a importância da vitória fora de casa.

“Como eu esperava, um jogo difícil. Uma equipe que nos últimos oito jogos só perdeu para o Botafogo. Uma equipe que, obviamente, é organizada, tentou jogar no nosso erro, tentou jogar no contra-ataque com os jogadores muito rápidos na frente. Nós controlamos bem o adversário e depois que começamos a ganhar, o mesmo problema de sempre… Não fechar o jogo, não fecha o jogo, não conseguimos fazer o segundo gol e andamos ali à mercê do que possa acontecer e do que acabou por acontecer”, iniciou.

“Depois destaco a personalidade, a reação e o caráter dos jogadores que foram atrás de uma vitória que era muito importante em função dos resultados anteriores que nós tivemos. Era fundamental ganhar aqui. Conseguimos”, concluiu Paiva.

Pressão sobre Paiva no Botafogo

Com o resultado, o Botafogo respira, mas a pressão sobre Renato Paiva segue. Afinal, novamente, não fez uma boa partida apesar do triunfo na Venezuela. Com desempenho abaixo do esperado, torcedores protestaram contra Textor e o técnico na manhã desta terça-feira (6), mas Paiva entende a cobrança como natural.

“Esse escudo (aponta para a camisa do Botafogo) te dá a pressão todos os dias. Não há como. E o futebol é isso. Pressão, pressão, pressão. Se não ganha, te cobram, querem que ganhem, e isso não é só no Brasil, é em todo lugar. É universal. Eu tenho que focar em fazer o meu trabalho. Se a pressão influenciar no meu trabalho eu não posso estar aqui, tenho que sair. Tenho que fazer o meu trabalho consciente, também quando os resultados são piores. O exterior tem direito a falar o que quiser, o que me preocupa é o interior. São meus jogadores, encontrar soluções e seguir trabalhando. É a única coisa que posso fazer para sair desses momentos difíceis”, comentou.

Atuação do Botafogo

O técnico analisou a atuação da equipe na partida e revelou que não gostou de alguns momentos. O Glorioso saiu na frente do placar com Vitinho, cedeu o empate para os donos da casa e, nos acréscimos, garantiu a vitória com Cuiabano.

“Gostei em alguns momentos. Não foi um Botafogo completo durante os 90 minutos. Houve trechos em que jogamos muito bem, outros em que jogamos bem e também momentos em que não jogamos tão bem. Especialmente no início do segundo tempo, demos espaço para o Carabobo se aproximar mais da nossa área com bolas longas. Estávamos preparados para isso. Mas, mesmo assim, eles conseguiram chegar e, com cruzamentos ou em uma bola parada, como acabou acontecendo, fizeram o gol. Essa parte não me agradou tanto”, analisou.

