Fortaleza goleia Colo-Colo e se aproxima de classificação na Libertadores

O Leão rugiu na Libertadores. Com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, o Fortaleza venceu o Colo-Colo, do Chile, por 4 a 0, nesta terça-feira (6), no Castelão, pela 4ª rodada do Grupo F da Libertadores. No 300º jogo de Vojvoda no comando, o time cearense fez três gols na primeira etapa com Breno Lopes, Marinho e Deyverson, e resolveu a partida. Na etapa final, Lucero fechou o placar.

Com a vitória, o Fortaleza iguala o Racing, da Argentina, com sete pontos, mas ocupa o segundo lugar do Grupo F. O próximo compromisso do Leão na Libertadores será contra o Bucaramanga, da Colômbia, dia 13, às 21h30 (de Brasília), no Castelão, pela 5ª rodada. Antes, no entanto, encara o Juventude, no sábado (10), às 16h, também em casa, pela 8ª rodada do Brasileirão.

Colo-Colo vira presa fácil do Leão

O Fortaleza foi avassalador no primeiro tempo. Desde o início, o Leão controlou as ações e encaminhou a vitória ainda na primeira metade da partida. Assim, fez dois gols em menos de 30 minutos. Breno Lopes recebeu bom passe pela esquerda, entrou na área e, mesmo com pouco ângulo, fez 1 a 0, aos 23. Pouco depois, aos 28, Marinho passou por dois marcadores e acertou o pé para ampliar no Castelão.

Já do outro lado, o Colo-Colo deu pouco trabalho para João Ricardo. O goleiro do Fortaleza apareceu somente aos 34 minutos para fazer uma grande defesa em chute de Javier Correa. Contudo, quando o time chileno dava sinais de reação, a defesa falhou. Deyverson aproveitou uma bobeira do goleiro Cortés e fez o terceiro do Leão.

O panorama mudou na etapa final. O Colo-Colo voltou a campo com um defensor a mais e, assim, equilibrou as ações. O goleiro João Ricardo apareceu mais vezes e fez duas boas defesas em chutes de Javier Correa. O camisa 9 do time chileno chegou a marcar um gol, no entanto, foi anulado. Do outro lado, por sua vez, o camisa 9 do Leão brilhou. Lucero aproveitou assistência de Pikachu e fechou o placar aos 40 minutos.

FORTALEZA X COLO-COLO

Libertadores – 4ª rodada do Grupo E

Data: 06/05/2025

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Gols: Breno Lopes, 1-0 (23’/1ºT); Marinho, 2-0 (28’/1ºT); Deyverson, 3-0 (39’/1ºT); Lucero, 4-0 (40’/2ºT)

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (José Welison, 35’/2ºT), Lucas Sasha (Pol Fernández, 35’/2ºT) e Emmanuel Martínez (Pochettino, 19’/2ºT); Marinho, Breno Lopes (Yago Pikachu, 25’/2ºT) e Deyverson (Lucero, 18’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

COLO-COLO: Cortés; Saldivia, Amor (Bolados, 13’/2ºT) e Vegas; Isla, Pavez (Victor Méndez, 28’/2ºT), Vidal, Aquino e Wiemberg (Daniel Gutiérrez, 0’/2ºT); Cepeda e Javier Correa. Técnico: Jorge Almirón

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Julio Moreno (VEN) e Erizon Nieto (VEN)

VAR: Antonio Garcia (URU)

Cartões amarelos: Emmanuel Martínez, Deyverson, Bruno Pacheco (FOR); Amor, Aquino (COL)

