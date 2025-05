Técnico do Vitória ‘entrega os pontos’ na Sul-Americana: ‘Senão a gente vai se complicar’

Thiago Carpini “entregou os pontos” após mais um tropeço do Vitória na Sul-Americana. Em seus domínios, no Barradão, o time baiano ficou no empate por 1 a 1 com o Defensa y Justicia na noite desta terça-feira (6), pela quarta rodada do Grupo B.

Ainda sem vencer no torneio continental, o Leão é o terceiro colocado, com dois pontos. Caso o Cerro Largo derrote a Universidad Católica-EQU, nesta quarta, o time brasileiro pode ficar a uma distância de cinco pontos para a zona de classificação faltando duas rodadas.

O técnico rubro-negro mandou a campo uma formação alternativa frente aos argentinos. Isso porque ele já mostra preocupação com a situação da equipe na tabela do Brasileirão. No sábado (10), o adversário será o Vasco, no Barradão, pela oitava rodada.

“A escolha de hoje (terça) foi justamente priorizando a Série A, senão a gente vai se complicar nas duas competições. Como não aconteceu a vitória hoje, acho que papai do céu está mostrando que o caminho é o Brasileiro. Se a gente vence hoje, a gente cria expectativa e faria uma força-tarefa contra o Cerro e a Católica. Daqui a pouco, passa mais três rodadas da Série A e se as coisas não acontecerem, como que a gente faz? Tentar a mesma campanha que fizemos ano passado? Talvez a gente não consiga”, frisou o comandante.

Em 2024, Thiago Carpini assumiu o comando do Vitória na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com um único ponto após cinco rodadas. Sob seu comando, a equipe conseguiu reagir e encerrar na 11ª posição. A performance rendeu a Carpinu a renovação de contrato até dezembro de 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.