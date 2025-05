Corinthians fica no empate com o América de Cali e se complica na Sul-Americana

O Corinthians viu a sua situação ficar complicada na Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (06), o Timão empatou em 1 a 1 com o América de Cali, na Neo Química Arena. Memphis Depay abriu o placar na primeira etapa, mas Navarro deixou tudo igual no primeiro minuto do segundo tempo.

Com o resultado, o Timão fica na terceira colocação do Grupo C, com cinco pontos, um a menos que os colombianos, vice-líder da chave. A situação alvinegra pode ficar ainda mais delicada caso o Huracán vença o Racing, na quinta (08), e chegue a dez pontos. Lembrando que no torneio apenas os líderes dos grupos avançam direto para o mata-mata.

Outro fator que complica a vida corinthiana é que o Timão terá dois compromissos fora de casa. Na próxima rodada, o Corinthians visita o Racing, no Uruguai, no dia 15 de maio. Um dia antes, o América recebe o Huracán, em Cali. Pelo Brasileirão, o Coringão vai até o interior paulista, encarar o Mirassol, no sábado (10).

Memphis brilha e coloca o Corinthians na frente

A partida começou com as duas equipes tendo oportunidades. O América de Cali chegou primeiro, em bela finalização de Vergara, que parou em boa defesa de Hugo Souza. O Timão respondeu na sequência, em chute forte de Yuri Alberto, que só não marcou por conta de Soto.

Os colombianos tentaram subir um pouco a marcação e cederam espaços. Em uma dessas possibilidades, Maycon acertou um ótimo passe para Memphis, que soube esconder bem o chute da defesa e acertou o canto de Soto. O Timão ainda teve a chance de ampliar com Breno Bidon, que acertou a rede pelo lado de fora. Nos acréscimos, o América quase empatou, quando Pestaña subiu sozinho na pequena área e acertou a trave.

Timão vacila e toma o empate

Logo no primeiro minuto, o Corinthians vacilou e tomou o empate. Após rebote de escanteio, Carrascal cruzou na área e Navarro apareceu sozinho no segundo pau para marcar. O Timão demorou para responder e só conseguiu melhorar na partida com as entradas de Talles Magno e Igor Coronado.

Na primeira oportunidade, Yuri Alberto arriscou de fora da área e Soto fez a defesa. Depois, o camisa nove cabeceou por cima da meta. Coronado também teve sua chance, em batida colocada que passou tirando tinta da trave. Memphis ainda tentou aprontar, ao quase marcar olímpico.

Entretanto, os colombianos conseguiram controlar a posse de bola nos minutos finais. Hugo Souza teve que aparecer para fazer a defesa em cobrança de falta fechada de Carrascal. Nos acréscimos, Héctor Hernández quase decretou a vitória alvinegra, mas cabeceou na rede por cima da meta.

CORINTHIANS 1 X 1 AMÉRICA DE CALI (COL)

Sul-Americana – 4ª rodada do Grupo C

Data e horário: 06/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Gols: Memphis Depay, 19’/1ºT (1-0); Navarro, 1’/2ºT (1-1)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana (Héctor Hernández, 38’/2ºT), André Ramalho, Cacá e Hugo e Angeleri; Maycon, Martínez (Charles, 38’/1ºT) , Carrillo (Igor Coronado, 14’/2ºT) e Breno Bidon (Talles Magno, 14’/2ºT); Memphis Depay e Yuri Alberto (Romero, 38’/2ºT). Técnico: Dorival Jr

AMÉRICA DE CALI: Soto; Candelo, Pestaña, Bocanegra e Mina; Carrascal, Navarro (Cavadía, 26’/2ºT), Barrios (Lucumí, 47’/2ºT), Quintero e Vergara; Holgado (Ramos, 33’/2ºT). Técnico: Jorge da Silva.

Árbitro: Juan Benitez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo e Jose Villagra (Ambos PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

Cartões Amarelos: Carrillo, Yuri Alberto, Charles e André Ramalho (SCCP); Pestaña (AME)

