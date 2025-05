Maycon aponta erros do Corinthians no empate e avalia situação na Sula: ‘Difícil’

O Corinthians não conseguiu manter o embalo na Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (06), o Timão ficou no empate contra o América de Cali em 1 a 1, em plena Neo Química Arena, e viu sua situação ficar mais complicada no torneio continental.

O Timão saiu vencendo e acabou cedendo o empate logo no começo do segundo tempo. Para Maycon, o time acabou sendo vítima de uma desatenção. O volante apontou que faltou ao Corinthians controlar melhor o jogo e acredita que, mesmo com a situação difícil, a equipe ainda possa conseguir a classificação.

“Acho que foi uma desatenção que tivemos. A equipe competiu bastante no primeiro tempo, conversamos no intervalo para ajustar o que estava errado. Infelizmente, no início a gente acaba sofrendo o gol. Faltou a gente controlar um pouquinho melhor o jogo, escolher melhor as nossas tomadas de decisão. Agora é focar, porque ainda temos chances de classificar, temos dois jogos fora de casa, claro que é muito difícil, mas a gente vai acreditar até o final”, ressaltou.

Apenas pela segunda vez na temporada, Maycon permaneceu em campo durante todo o jogo. O volante, que foi capitão do time nesta terça, apareceu bem na partida e deu a assistência para o gol alvinegro. O jogador celebrou a oportunidade e destacou a confiança que ganha com a sequência.

“Essa jogada tinha conversado com ele (Memphis) e Yuri antes do jogo, é uma bola que poderia entrar. Foi trabalhado ontem e a gente conversou para tentar fazer e saiu o gol assim. Fico feliz com as oportunidades, precisava desse ritmo de jogo. É claro que uma sequência de jogos ajuda o atleta, ganha confiança, e eu fico feliz com isso”, enfatizou.

