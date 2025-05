Rossi busca afastar ‘fantasma’ do Central Córdoba em jogo decisivo do Flamengo

Único argentino no elenco do Flamengo, Augustín Rossi vai reencontrar o Central Córdoba nesta quarta-feira (7), às 21h30, pela quarta rodada do grupo C da Libertadores, na Argentina. O goleiro, que completa 100 jogos com a camisa rubro-negra, já enfrentou quatro vezes a equipe da cidade de Santiago del Estero. No entanto, o retrospecto não é nada animador para o arqueiro. Assim, ele tem a missão de fechar a meta para manter o sonho vivo de classificação para o rubro-negro.

O último aconteceu no Maracanã, onde o Central Córdoba venceu por 2 a 1, pela Libertadores. O time fez história ao derrotar o Rubro-Negro no palco e encerrou a sequência invicta do técnico Filipe Luís. Além disso, foi a primeira vez que Rossi sofreu dois gols em uma única partida. A outra aconteceu no revés diante do Cruzeiro, pelo Brasileirão, no último domingo.

Em 2022, Rossi atuou contra o Central Córdoba justamente no Estadio Único Madre de Ciudades, local onde será a partida contra o Flamengo. Naquela ocasião, o goleiro vestia a camisa do Boca Juniors, e a partida aconteceu pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. Os Xeneizes, que estavam sob comando de Sebastian Battaglia, afinal, perderam por 1 a 0, com gol de González Metilli, no segundo tempo.

O encontro anterior foi em 2020. Nesta ocasião, Rossi atuava pelo Lanús e tinha como técnico Luis Zubeldía, que hoje comanda o São Paulo. Este jogo, afinal, foi a única vitória do arqueiro diante da equipe. Carlos Auzqui marcou o gol da vitória do Granate, pela quinta rodada do Campeonato Argentino. No mesmo ano, Rossi encarou os Ferroviários pela Copa Argentina, no Alfredo Terrera, outro estádio do clube. O goleiro não passou ileso e não evitou a derrota por 1 a 0. O gol foi de Cristian Vega.

Noite decisiva para o Flamengo

Agora, nesta quarta-feira, Rossi tenta manter o bom momento defensivo. Até o momento, ele sofreu apenas nove gols em 19 partidas pelo Flamengo na temporada 2025. São 1710 minutos. O clube quer o goleiro inspirado para seguir vivo na Libertadores. Afinal, o Fla precisa da vitória para seguir com chances reais de classificação para próxima fase da competição.

Por fim, Rossi pode acrescentar a sua experiência em atuar no Estádio Único Madre de Ciudades. O local tem capacidade para cerca de 30 mil torcedores e foi construído com padrão Fifa, sendo considerado um dos mais modernos do país.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.