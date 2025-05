Após recebimento de provas, STJD abre inquérito contra Bruno Henrique, do Flamengo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) instaurou um inquérito para apurar possíveis irregularidades cometidas por Bruno Henrique no caso envolvendo uma suposta manipulação de resultado no Brasileirão 2023. As provas recebidas recentemente da Polícia Federal, seguindo autorização da Justiça do Distrito Federal, motivou a apuração contra o atacante do Flamengo por parte do órgão desportivo.

As investigações indicam que Bruno Henrique teria deliberadamente forçado um cartão amarelo durante a derrota para o Santos para favorecer familiares, em 2023. Tal suspeita ganhou força após a descoberta de conversas em aplicativos de mensagens entre o atleta e seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior. Nas trocas, o jogador teria comunicado com antecedência sobre a advertência — resultando em uma movimentação incomum para este tipo de aposta.

Já o inquérito instaurado pelo STJD, como mencionado, foi precedido por uma apuração minuciosa da Polícia Federal. De acordo com o presidente do tribunal, Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, o documento contém informações robustas. Ou seja, suspeitas o bastante para determinar abertura imediata do procedimento. A análise, entretanto, ainda está em fase inicial.

Polícia Federal rastreou diálogos

A investigação da Polícia Federal apontou que Wander Nunes lucrou com a aposta feita especificamente sobre o cartão recebido por BH naquele jogo. Extraídas do próprio celular, as mensagens com o atacante rubro-negro figuram como elementos centrais no inquérito, que agora tramita no STJD.

Como os agentes compartilharam formalmente essas informações com o tribunal desportivo somente após aval da Justiça, permitiu-se o avanço do processo no âmbito esportivo. O órgão analisa se o jogador violou o artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva — que trata de condutas relacionadas à manipulação de resultado.

Possíveis sanções para Bruno Henrique

Conforme o código disciplinar vigente, caso seja declarado culpado, o camisa 27 pode receber uma suspensão de seis meses a dois anos. Cabe pontuar que a presidência do STJD pode determinar um afastamento preventivo do atleta a qualquer momento, porém, não há qualquer indício neste sentido por ora. Sendo assim, o atleta segue à disposição do Flamengo.

A cúpula rubro-negra ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. Sabe-se que, internamente, o clube acompanha o desenrolar dos fatos e aguarda o posicionamento formal das autoridades competentes.

