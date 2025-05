Fluminense inicia exposição da taça do Mundial de Clubes no Cristo Redentor

Troféu do Mundial de Clubes da Fifa no Santuário do Cristo Redentor - (crédito: Foto: Divulgação/Fluminense)

Depois de Botafogo e Flamengo, chegou a vez do Fluminense receber o troféu do Mundial de Clubes da Fifa. Assim, nesta quarta-feira (7), o Tricolor levou o objeto de desejo de 32 clubes ao Santuário do Cristo Redentor e iniciou a exposição para seus torcedores, que contará com outros três lugares diferentes.

A abertura da cerimônia contou com o padre Cristiano Holtz, vigário colaborador do Santuário, que benzeu a camisa do clube carioca e teceu algumas palavras. A organização do evento está nas mãos do Núcleo Esporte e Fé do Santuário Cristo Redentor e também utilizou a bola do torneio continental.

“O Fluminense traz até aqui um símbolo de conquista, mas também de fé. Não por acaso, seu padroeiro espiritual é São João Paulo II, o Papa peregrino, o atleta de Deus, o apóstolo da paz. Em sua visita ao Brasil, em 1980, o Santo Padre foi entusiasticamente acolhido por multidões e deixou palavras que ainda ecoam: “Brasil, o Papa te ama!”. Foi também em sua homenagem que nasceu a música “A Bênção João de Deus”, entoada nos estádios, nos encontros e nas grandes vitórias”, disse.

O troféu ficou no local das 7h30 às 9h e partirá para a Copa no Salão Nobre de Laranjeiras das 13h às 20h. Além disso, nesta quinta-feira (8), ele passará por Maracanã e Pão de Açúcar.

Em seguida, seguirá para São Paulo, onde o Palmeiras, último brasileiro a recebê-lo, fará sua exposição. Depois disso, o objeto irá para o México e chegará em Miami, cidade do jogo de abertura da competição, marcada para o dia 14 de junho.

Percurso do Tricolor no Mundial

O Tricolor é cabeça de chave do Grupo F. A equipe estreia na competição diante do Borussia Dortmund-ALE, no dia 17 de junho, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York.

Depois, o Tricolor enfrenta o Ulsan-COR, no dia 21 de junho, às 18h (19h de Brasília), também em Nova York. Por fim, encerra sua participação na primeira fase diante do Mamelodi Sundowns (AFS), dia 25 de junho, às 15h (16h de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

